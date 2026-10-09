Madagascar: Vie de club - MB2ALL reste compétitif

Une saison de transition. Après avoir perdu plusieurs cadres et enregistré des blessures importantes, MB2ALL Analamanga a réussi à conserver sa place parmi l'élite nationale en N1A dames. Le club termine à la quatrième place à l'issue de la phase finale du championnat de Madagascar N1A, qui s'est achevée dimanche au Palais des sports Mahamasina. Un résultat qui vient récompenser la résilience d'une formation réputée pour la qualité de sa formation et son esprit de famille.

MB2ALL vient ainsi de boucler un nouvel exercice en N1A au pied du podium. Une performance qui prend une autre dimension au regard des nombreux départs et des blessures qui ont marqué la saison. Le club a dû composer avec le départ de sept joueuses majeures, dont Muriel, Christiane, Sydonie, Hoby « Kaps » et Anyssa, qui ont rejoint d'autres clubs.

À cela s'ajoutent les blessures de Nomena et Mandresy, sérieusement touchées, ainsi que les pépins physiques qui ont contraint Océane, Men, Chantiah et Simonetta à évoluer diminuées.

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Dans ce contexte, le maintien parmi les meilleures formations du pays était loin d'être acquis. « Il y a 3 ans, Coach Tagg, connu sous le nom de Ndranto Rakotonanahary, avait anticipé ce virage », souligne le club. En début de compétition, le technicien envisageait logiquement une cinquième ou une sixième place. Ses joueuses ont finalement déjoué les pronostics. Sans aucune recrue cette saison, MB2ALL a atteint le dernier carré et échoué de peu aux portes de la finale malgré les départs.

Référence

La vie de MB2ALL ne se résume pas aux résultats sportifs. Le club revendique une véritable culture de famille, entretenue au fil des générations. Symbole de cette fidélité, Miora, de son vrai nom Solotiana Miora Mampionona, présente depuis 2012, continue d'incarner les valeurs de l'équipe. L'éternelle capitaine est devenue une référence pour les jeunes joueuses par son engagement et son attachement au maillot.

La réussite de la formation MB2ALL se mesure également au parcours de ses anciennes joueuses. Plusieurs d'entre elles évoluent et brillent aujourd'hui sous les couleurs d'autres clubs de N1A : Copain et Rachou à la GNBC, Jessica et Lalaina à la JEA, Sydonie et Kaps au BC Somava, Faneva et Melanie à Varsity, Malala à Ankaratra ou encore Kaloina à l'ASSM.

Ces différents parcours illustrent le rôle joué par MB2ALL dans la formation et le développement du basketball féminin à Madagascar. « Voir ces anciennes pensionnaires briller ailleurs constitue ainsi une autre forme de réussite », confie Ndranto Rakotonanahary.

Car au-delà des titres et des classements, MB2ALL tourne la page, sans renier son identité : former, transmettre et rester compétitif. L'histoire continue.