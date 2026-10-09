Afrique Australe: Taekwondo - Madagascar abrite la coupe d'Afrique australe

Une toute première. La commission malgache de taekwondo ITF présidée par Miora Andrianjaka a annoncé officiellement hier au dojang d'Ambaranjana que « Madagascar abritera la première édition de la coupe d'Afrique australe ».

Le sommet zonal qui réunira environ deux cents taekwondoïstes de quatre pays membres de la région, à savoir l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Mozambique et Madagascar, se tiendra les 7 et 8 novembre au gymnase de Mahamasina. Les trois pays étrangers devraient aligner au total une vingtaine de combattants.

« Les représentants des pays concernés avaient proposé l'organisation de cette première édition lors d'un séminaire en Afrique du Sud en 2024. Ils avaient décidé la tenue de cette compétition zonale à Madagascar lors du stage International Instructors Courses animé par le grand maître Ung Kim Lan en mai 2025 à Antananarivo », explique Maurice Rakotoarisoa, fondateur de la commission nationale.

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Étant une coupe, « ce sera une compétition open. L'engagement des participants reste encore ouvert jusqu'au 24 octobre », a mentionné Tafita Rakotoarisoa, premier responsable technique. Des stages d'arbitrage sont prévus à Analamanga et à Alaotra-Mangoro avant l'événement. « Tous les participants devraient également assister à un stage animé par les responsables techniques de chaque pays le 7 octobre », a précisé Tafita Rakotoarisoa.