Madagascar: Ampefy - Nosy Jazz Festival offre un plateau de choix

Du 29 octobre au 1er novembre, le Nosy Jazz Festival, organisé par Nosy Jazz Festival Organization Committee (NJFOC) en partenariat avec Yas Madagascar, réunira à Ampefy des artistes malgaches et internationaux.

Des artistes malgaches, européens, américains et de l'océan Indien se retrouveront à Ampefy pour le Nosy Jazz Festival.

La programmation réunira notamment Bandy Baraka Big Band, grand ensemble malgache de plus d'une vingtaine de musiciens, Jozéfinn' Austral View (J.A.V.), formation réunissant des artistes de Madagascar, de France et d'Afrique du Sud, ainsi que l'Arthur Possing 5tet feat. Joël Rabesolo, avec le jeune pianiste et compositeur luxembourgeois Arthur Possing et le guitariste malgache Joël Rabesolo. Le saxophoniste américain basé à Paris Sulaïman Hakim participera également au festival.

La scène malgache sera aussi représentée par Groove in Four feat. Solo Andrianasolo, formation portée par le groove et l'improvisation, Michel Ranaivoson Trio feat. Elie Ramasindraibe, basé dans l'Itasy, et Joro J Project, dirigé par Joro Rakotozafiarison. Cette programmation doit favoriser les échanges entre musiciens malgaches et artistes venus d'autres horizons.

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Grande scène

Le programme débutera le 29 octobre à Antananarivo, au Palais d'Andafiavaratra, avec une soirée inaugurale « Jazz & Patrimoine », associant musique, patrimoine et gastronomie. Le lendemain, Ampefy prendra le relais avec des animations et un carnaval musical accompagné par le Bandy Baraka Big Band. Le 31 octobre, une grande scène extérieure à Paulownia réunira dès 11 heures les principaux artistes de la programmation, avant un concert en salle à Kavitaha à 20 heures. Le 1er novembre, le festival s'achèvera chez Jacky avec Sulaïman Hakim 5tet et Joro J Project.

Le festival est né en 2016 sous le nom de Nosy Be Jazz Festival, avant d'évoluer à Sainte-Marie sous l'appellation Nosy Boraha Jazz Festival. Il adopte désormais l'identité de Nosy Jazz Festival. Après avoir changé de lieu et de nom au fil des années, le rendez-vous poursuit son développement autour du jazz, du patrimoine et de la découverte du territoire.

Au-delà des concerts, le Nosy Jazz Festival associera également culture, tourisme et économie locale. Village du festival, rencontres avec les artistes, gastronomie et valorisation des savoir-faire locaux compléteront cette édition et permettront de découvrir autrement le territoire de l'Itasy.