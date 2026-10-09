Madagascar: Faratsiho - Une écolière emportée par les eaux

Une forte montée des eaux a coûté la vie à une écolière de 13 ans, avant-hier soir, dans le district de Faratsiho. Son corps a été retrouvé quelques heures après le début des recherches.

Une écolière de 13 ans est morte après avoir été emportée par une crue soudaine, avant-hier soir, à Antsampanimahazo, dans le district de Faratsiho. Elle rentrait chez elle lorsqu'elle a été emportée par les eaux. Les recherches ont rapidement été lancées par les habitants, avec l'appui des gendarmes. La jeune fille a été retrouvée dans la soirée à Antsira Avaratra, toujours dans la commune d'Antsampanimahazo.

Tentatives de réanimation

Elle a été transportée dans un centre de santé, mais les tentatives pour la réanimer sont restées vaines. Son corps sans vie a ensuite été remis à ses parents.

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De fortes pluies se sont abattues sur le district de Faratsiho avant-hier après-midi. Elles ont duré près de trois heures et provoqué une importante montée des eaux. La victime était scolarisée au CEG d'Antsampanimahazo. Des témoins ont assisté à l'accident et l'information s'est rapidement répandue. Les gendarmes ont également été alertés et se sont rendus sur place avec les habitants pour participer aux recherches.