Madagascar: Anosizato - Six suspects incarcérés après la mort d'un jeune homme

Six hommes ont été arrêtés et sont soupçonnés d'être impliqués dans la mort d'un homme poignardé à Anosizato Andrefana, dans la nuit du mercredi 30 septembre. Ils sont actuellement placés en détention provisoire à la maison centrale de Tsiafahy. Selon les enquêteurs, certains des suspects étaient des proches de la victime.

L'affaire aurait commencé par une soirée bien arrosée entre amis, qui s'est poursuivie par une dispute. Il s'agit donc d'une affaire liée à un différend personnel et non à un problème d'insécurité ou à des activités criminelles organisées.

La victime était un jeune homme d'une vingtaine d'années, amateur de musique métal. Il a été poignardé sous la gorge. Il a été retrouvé vers 23 heures, étendu dans une mare de sang, dans un endroit isolé. Malgré les secours, il n'a pas survécu à ses blessures. Alertés, les gendarmes en service à Anosizato se sont rendus sur les lieux avec un médecin. Les constatations médico-légales ont été effectuées alors que le corps avait déjà été transporté au domicile de la victime. Les investigations ont aussitôt commencé.

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« Les faits ont commencé par une soirée entre amis dans un débit de boissons, qui s'est poursuivie par une dispute. Après leur séparation, l'homme a été suivi jusqu'à un endroit isolé, où il a finalement été mortellement poignardé. Une première arrestation a eu lieu le matin même du décès. Le suspect interpellé aurait ensuite permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à ses compagnons. Au total, six personnes sont mises en cause. Elles se trouvaient toutes avec la victime au moment de la soirée. Trois d'entre elles étaient notamment des amis proches du jeune homme », a expliqué la gendarmerie.

La mort du jeune homme a suscité une vive émotion parmi les amateurs de musique métal. Plusieurs d'entre eux se sont rassemblés le long de la route d'Anosizato, dimanche dernier, à l'occasion des funérailles.