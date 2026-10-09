Madagascar: Anosibe - Deux commerces braqués

Les actes de banditisme à main armée reprennent de plus belle au marché d'Anosibe. Un commerçant a été pris pour cible et braqué ouvertement, mardi 7 octobre vers 17 h 30. Une somme de 1 200 000 ariary et deux téléphones portables ont été emportés par les trois agresseurs armés de sabres, selon le témoignage de la victime à la Police.

Selon les premières investigations menées au commissariat de police du cinquième arrondissement, l'attaque s'est produite à l'heure de la fermeture du marché, en fin d'après-midi. Le commerçant était encore en train de ranger ses marchandises lorsque, soudainement, les inconnus ont dégainé et brandi leurs sabres. Il n'y a pas eu de longue discussion, mais des menaces immédiates ont été proférées, contraignant le commerçant à remettre tout ce qu'il avait gagné au cours de la journée, par crainte pour sa vie. Les trois hommes ont rapidement pris la fuite après l'attaque et ont disparu dans l'obscurité de la soirée.