Madagascar: Santé publique - Atsimo Andrefana intensifie la campagne de vaccination

La direction régionale de la Santé Atsimo Andrefana vise un taux de couverture d'au moins 95 % chez les enfants de moins de cinq ans ciblés par la campagne de vaccination 2026. Au total, 94 253 enfants doivent recevoir de la vitamine A, tandis que 431 957 sont concernés par la vaccination contre la poliomyélite et 352 135 par celle contre la rougeole.

« Nous utilisons tous les moyens pour atteindre ces enfants. Nous mobilisons des véhicules et surtout des hommes et des femmes. Nous travaillons même avec des bandits de grands chemins, les « dahalo » comme on les appelle ici. Ils aident nos agents communautaires dans les zones rouges, à conduire les enfants vers les centres de santé. Ils comprennent les enjeux de la vaccination et ils s'engagent à aider ces agents communautaires », explique Raphaël Hotahiane, directeur régional de la Santé Atsimo Andrefana.

La campagne de vaccination s'est déroulée dans les neuf districts de la région. Son lancement officiel a été accueilli au CSB de Betania, dans la commune urbaine de Toliara I, le 5 octobre dernier et a vu la présence du chef de la région, le général Olivier Miandrisoa.