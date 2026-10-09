Angola: Plus de 250 professionnels bénéficient d'une formation en ophtalmologie

Luanda — Deux cent cinquante-neuf professionnels de santé bénéficient actuellement de programmes de formation en ophtalmologie en Angola, a annoncé ce jeudi à Luanda le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Pinto de Sousa.

Cette initiative concerne 168 médecins, 89 techniciens en soins infirmiers, un infirmier et un technicien en diagnostic et thérapeutique ; elle s'inscrit dans le cadre des diverses modalités de formation promues par le secteur de la santé.

Le secrétaire d'État s'exprimait lors de l'ouverture du deuxième congrès de l'Institut ophtalmologique national d'Angola (IONA), qui se tient à Luanda sous le thème « Innovation, technologie et accès aux soins oculaires » et le slogan « Innover pour mieux voir ».

Selon le secrétaire d'État, la formation en ophtalmologie s'intègre au Projet de formation des ressources humaines en santé (PFRHS) à travers quatre modalités : la spécialisation médicale, la formation post-secondaire pour les techniciens en soins infirmiers, le renforcement des capacités de courte durée sur le glaucome et la formation spécialisée à l'étranger.

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Il a précisé que, parmi les professionnels concernés, 80 médecins suivent une spécialisation en ophtalmologie : 55 sont actuellement en formation, 20 l'ont déjà terminée et cinq ont vu leur inscription suspendue ou annulée.

Il a indiqué que la formation se déroule principalement à Luanda, Benguela, Cabinda et Huíla, contribuant ainsi à accroître le nombre de spécialistes dans le pays.

Outre la spécialisation médicale, a-t-il ajouté, 89 techniciens en soins infirmiers suivent une formation post-secondaire en ophtalmologie, lancée en avril dernier et d'une durée d'un an.

La formation se déroule dans les centres d'Icolo e Bengo, Lubango, Benguela et Namibe, et devrait s'achever en avril 2027.

Il a été précisé que, dans le domaine du glaucome, 79 médecins ont suivi une formation théorique et pratique dispensée en janvier de cette année à l'Institut ophtalmologique national d'Angola.

Parmi les participants, 71 exercent à Luanda et huit sont répartis dans six autres provinces, ce qui permet d'étendre au-delà de la capitale les capacités de diagnostic ainsi que de traitement médico-chirurgical du glaucome.

Le programme de formation concerne également 17 professionnels à l'étranger : 16 au Brésil et un en Espagne.

Les formations couvrent des domaines tels que la cataracte, le glaucome, la rétine, l'oncologie oculaire, les soins infirmiers et l'optométrie.