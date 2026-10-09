Angola: Cine-Teatro rouvre ses portes au public après rénovation

Luanda — Le Cine-Teatro Nacional de Luanda a rouvert jeudi, ses portes au public, après une rénovation qui marque une nouvelle étape dans la valorisation de la culture et des arts dans le pays.

La réouverture de cet espace culturel emblématique permet une reprise d'activité dans de meilleures conditions pour l'organisation de spectacles, concerts, pièces de théâtre, projections de films et autres événements culturels.

À cette occasion, le ministre de la Culture, Filipe Zau, a souligné l'importance historique et culturelle de cette infrastructure, insistant sur le fait que sa réouverture représente bien plus qu'une simple restauration matérielle.

Selon le gouvernant, il s'agit de restituer au peuple angolais un lieu de mémoire, de création, de rencontre et de plaisir culturel.

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Il a rappelé que depuis 1932, le bâtiment a traversé différentes périodes de l'histoire de l'Angola et a servi, pendant des décennies, de scène pour les artistes, de lieu de rencontre avec le public et d'espace d'expression culturelle.

En 1994, le site a été classé monument historique et culturel, rejoignant ainsi le patrimoine matériel et culturel du pays.

Le ministre a estimé que cette réouverture témoigne de l'engagement renouvelé de l'État en faveur de la sauvegarde, de la valorisation et de l'utilisation sociale du patrimoine culturel national.

« Il est essentiel de comprendre que préserver le patrimoine, c'est reconnaître que la mémoire d'une nation se construit aussi à travers ses lieux de mémoire, ses édifices, ses manifestations artistiques et les expériences collectives qui s'y sont déroulées », a-t-il souligné.

Le gouvernant a ajouté que cette vision guide la réouverture de ces espaces.

« Il s'agit de concilier la sauvegarde de l'identité historique et les exigences contemporaines de la création, de la production, de la diffusion et de la jouissance culturelles », a-t-il insisté.

Il a précisé que la réhabilitation de cet espace s'inscrit dans une vision plus large de la politique culturelle, qui comprend également des projets structurants tels que la Cinémathèque nationale, le futur Musée de la lutte de libération nationale, le Palais des arts, le Ciné Tropical et d'autres initiatives visant à renforcer le réseau d'équipements culturels du pays.

Investir dans la culture, c'est investir dans l'identité, l'éducation, la cohésion sociale, la créativité et le développement durable de l'Angola.

Une oeuvre littéraire a également été offerte à la Sonangol et au ministère du Pétrole, dans le cadre d'initiatives liées à la remise en état et à l'amélioration des infrastructures nationales.

Au cours de l'événement, des vidéos retraçant l'histoire du cine-teatro ont été projetées.

De par son importance historique et culturelle, il a été classé site du patrimoine historique et culturel national le 27 septembre 1994, comme un héritage inspirant pour les générations futures.

La cérémonie de réouverture du Cine-Teatro nacional de Luanda a réuni des membres de l'Exécutif, des représentants des institutions publiques et des personnalités des secteurs de la culture, de l'éducation, de la santé, de l'économie, des religions, des autorités traditionnelles, et bien d'autres invités.