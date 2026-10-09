Angola: Un accord rend possible l'intégration énergétique en Afrique australe

Luanda — Un montant de 300 millions de dollars sera consacré à la construction d'une ligne électrique à haute tension de 200 kilomètres reliant Kalumbila (Zambie) à Kolwezi, en République démocratique du Congo.

Ce projet de construction découle d'un accord-cadre visant à financer, construire et exploiter conjointement la ligne ; cet accord a été signé mercredi dernier à Kinshasa entre le Fonds d'investissement stratégique de la République démocratique du Congo (FIS-RDC), l'Enterprise Power DRC SARL (EnPower), Trafigura et Gridworks Development Partners.

Le projet d'interconnexion Kalumbila-Kolwezi (KKIP) renforcera le raccordement de la République démocratique du Congo (RDC) au Southern African Power Pool (SAPP), un organisme régional qui relie les réseaux électriques nationaux et permet aux pays d'échanger de l'énergie au-delà des frontières.

Selon un communiqué de presse, l'initiative a atteint la phase finale de développement, toutes les concessions, licences et autorisations nécessaires ayant déjà été obtenues.

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Le document indique que le KKIP apportera une nouvelle source d'énergie fiable et abordable aux secteurs minier et industriel de la RDC, tout en offrant de nouvelles capacités d'exportation et des opportunités de transport d'énergie aux producteurs zambiens.

La ligne disposera d'une capacité thermique de 700 mégawatts (MW), permettant l'importation jusqu'à 550 MW d'électricité à des prix compétitifs vers la région minière du Copperbelt, en RDC.

La conception de la ligne, précise le document, permet une augmentation future de la capacité au-delà d'un gigawatt (GW).

Le FIS-RDC, EnPower et Gridworks ont confirmé leur intention d'investir des fonds propres dans le KKIP, Gridworks agissant en tant qu'investisseur principal en capital et actionnaire majoritaire.

Les parties sont en pourparlers avec des entités zambiennes concernant leur éventuelle participation au projet.

EnPower, une entreprise congolaise de commercialisation d'énergie, est le promoteur du projet.

Gridworks est un promoteur spécialisé dans le transport et la distribution d'électricité, détenu et financé par British International Investment, l'institution de financement du développement du Gouvernement britannique.

Trafigura, un leader mondial du secteur des matières premières, a convenu d'organiser une part importante du financement par emprunt du projet.

Pour le directeur exécutif de la FIS-RDC, Emile Osumba, le projet stimulera la croissance industrielle, favorisera la création d'emplois qualifiés et générera des recettes fiscales pour la RDC.

De son côté, le directeur général d'EnPower, Marc Orphanides, a souligné que le KKIP -- première infrastructure de transport transfrontalier développée et financée par des entités privées sur le continent africain -- constitue une étape majeure dans la concrétisation de ce projet stratégique de transport d'électricité, lequel apportera une capacité significative pour répondre aux besoins énergétiques de l'industrie minière de la RDC.

Par ailleurs, le directeur mondial des métaux et minéraux chez Trafigura, Gonzalo De Olazaval, a indiqué qu'une énergie fiable et à prix compétitifs constitue un facteur critique pour la croissance économique à travers le continent.

Dans la même optique, le directeur exécutif de Gridworks, Chris Flavin, a affirmé que le projet offrirait à la région du Copperbelt un accès à une énergie fiable et à prix compétitifs, jetant ainsi les bases de nouveaux investissements dans le transport transfrontalier d'électricité en Afrique australe. ACC/QCB/LUZ