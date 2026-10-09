Angola: Le président de la Cour suprême déconseille de se faire justice soi-même

Cubal — Le président de la Cour suprême, Norberto Sodré João, a lancé jeudi, un appel à la population de la municipalité de Cubal, dans la province de Benguela, l'exhortant à ne pas se faire justice elle-même.

Également président du Conseil supérieur de la magistrature judiciaire, Norberto Sodré João s'exprimait lors d'une visite de travail au tribunal de district de Cubal, l'incitant à recourir aux tribunaux pour résoudre les conflits, afin d'éviter les actes de violence et, par conséquent, les violations des droits des citoyens.

Le plus haut responsable de la Cour suprême a déclaré que les tribunaux sont au service des citoyens et constituent la voie appropriée pour l'administration de la justice.

Norberto Sodré João a demandé aux autorités traditionnelles et aux autres autorités locales de sensibiliser les communautés à l'abandon des pratiques de justice privée.

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Il a encouragé les citoyens à saisir les services de la justice chaque fois qu'ils sont confrontés à des situations nécessitant une résolution légale.

« Il faut sensibiliser les communautés afin qu'elles s'abstiennent de se faire justice elles-mêmes. Il faut privilégier les services de justice, les tribunaux », a-t-il conseillé, faisant clairement référence à la nécessité de rapprocher la justice des communautés pour garantir l'accès des citoyens aux tribunaux.

Selon le président de la Cour suprême, « le tribunal est là pour servir », réaffirmant ainsi l'idée que les citoyens doivent éviter de recourir à des mécanismes extrajudiciaires qui engendrent davantage de conflits.

Dans le même esprit, il a plaidé pour un lien plus étroit entre les services judiciaires et la population, afin d'éviter aux citoyens d'avoir à parcourir de longues distances pour obtenir des réponses à leurs questions juridiques.

La visite dans le district de Cubal a également permis d'évaluer les conditions de travail et de logement des magistrats et du personnel judiciaire, ainsi que de recueillir leurs principales préoccupations et propositions d'amélioration du fonctionnement de l'institution.

Parmi les difficultés relevées, Norberto Sodré João a souligné l'insuffisance de logements et de transports, le nombre réduit de personnel et la pénurie de magistrats, une situation qui limite la capacité de réponse du district.

Le responsable a considéré le tribunal de district de Cubal comme une structure essentielle à l'administration de la justice dans la province judiciaire de Benguela, compte tenu de son étendue territoriale, qui englobe onze municipalités, et du haut niveau de responsabilité qui incombe aux magistrats et aux fonctionnaires qui y travaillent.

Ce déplacement, selon le président de la Cour suprême, s'inscrit dans le cadre d'un programme de visites dans les provinces judiciaires.

Ce programme vise à évaluer les conditions de fonctionnement des tribunaux, à recueillir les préoccupations des acteurs de la justice et à rechercher, en coordination avec les autorités administratives, des solutions aux principales difficultés rencontrées.

Norberto Sodré João a également remercié les autorités administratives de la municipalité de Cubal pour leur soutien aux services de justice et a appelé à la poursuite de la coopération institutionnelle afin d'améliorer les conditions de fonctionnement du tribunal de district.