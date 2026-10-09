Afrique: L'AOMA souhaite renforcer la figure du médiateur au continent

Lubango — L'Association des médiateurs africains (AOMA) a réitéré, ce jeudi, son engagement à renforcer l'organisation des médiateurs sur le continent africain, en vue d'une meilleure promotion des droits fondamentaux.

Cette position a été exprimée par la présidente par intérim de l'AOMA, Anne Muhairwe, par visioconférence, lors de la cérémonie principale marquant la Journée internationale du médiateur, organisée dans la province de Huíla sous le thème « Le médiateur et la protection des groupes sociaux vulnérables ».

Dans son intervention, l'avocate ougandaise a souligné l'importance du rôle des médiateurs dans la défense des droits des citoyens et dans le traitement des questions liées à la justice et à l'égalité.

La responsable a plaidé pour le renforcement des institutions de médiation, afin de garantir un meilleur accès aux mécanismes de protection des droits fondamentaux.

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Selon Anne Muhairwe, ces services doivent être à la portée de tous les citoyens, avec une attention particulière portée aux enfants, aux femmes, aux réfugiés et aux communautés en situation de vulnérabilité.

La présidente par intérim de l'AOMA a également jugé important de garantir des mesures répondant aux besoins des populations confrontées à des difficultés d'accès aux services publics.

Elle a appelé au renforcement des initiatives visant à assurer l'égalité d'accès à la justice et une meilleure protection des citoyens face aux situations d'injustice.

L'Association des médiateurs et ombudsmans africains (connue sous l'acronyme AOMA, d'après l'anglais African Ombudsman and Mediators Association) est une organisation continentale regroupant les institutions de médiateurs et d'ombudsmans de divers pays d'Afrique.

Parmi ses principaux objectifs et fonctions figurent la défense des droits de l'homme, la promotion de la bonne gouvernance, la coopération et le partage d'expériences, ainsi que la recherche et la formation.

Le Médiateur de la République d'Angola est membre de l'AOMA depuis 2007. L'ancienne médiatrice de l'Angola, Florbela Rocha Araújo, a présidé l'organisation, et l'Angola a accueilli des événements marquants, tels que la 8e Assemblée générale de l'AOMA à Luanda.

La Journée internationale du médiateur constitue une occasion de réfléchir à l'importance de ces institutions dans la promotion des droits de l'homme, de la justice et d'une bonne administration publique