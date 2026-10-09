Angola: Le navire Tchiowa arrive à Soyo pour son voyage inaugural

Soyo — Le navire Tchiowa, récemment acquis par l'Exécutif angolais, a accosté jeudi au terminal maritime de Soyo (Zaire), en provenance de la province de Cabinda, pour son voyage inaugural entre les deux villes séparées par la mer.

Le navire a quitté Cabinda vers 11h00 et est arrivé à Soyo vers 17h27, bouclant la traversée en environ sept heures.

Selon Aristóteles Gange, représentant de la Secil Marítima dans la province de Zaire, la durée du trajet s'explique notamment par la navigation à contre-courant dans le sens Cabinda/Soyo.

Il a précisé que, dans le sens inverse, Soyo/Cabinda, le trajet devrait durer entre 5h30 et 6 heures.

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D'une capacité de 430 passagers, le Tchiowa est un navire mixte transportant personnes, marchandises et véhicules.

Lors de son voyage inaugural, 18 passagers ont embarqué, et le voyage retour vers la province de Cabinda devant transporter plus de 250 personnes et plus de 20 véhicules.

Aristótelo Gange a indiqué que le navire effectuera des allers-retours alternés, partant de Cabinda un jour et retournant à Soyo le lendemain.

Le responsable a souligné que la mise en service de Tchiowa contribuera à répondre à la demande croissante de transport maritime entre Cabinda et les autres provinces côtières d'Angola.

Outre le transport de passagers, le navire dispose d'une capacité de chargement de plus de 460 tonnes, pouvant transporter jusqu'à 143 véhicules particuliers et 23 camions à plateau de 12 mètres.