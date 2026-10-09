Afrique: Handball - Petro concède sa première défaite au Championnat du continent masculin

8 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Petro de Luanda a concédé, ce jour, sa première défaite lors du 47e Championnat d'Afrique des clubs champions de handball masculin (seniors), en s'inclinant face au club égyptien d'Al Ahly sur le score de 25-37.

Le match, comptant pour la troisième journée du groupe A, a été marqué par un jeu équilibré durant les 30 premières minutes ; les Angolais n'ont pas été intimidés par les tenants du titre et ont regagné les vestiaires avec un avantage d'un but (15-14).

En seconde période, Al Ahly, plus expérimenté et déterminé, s'est montré plus efficace tant en défense qu'en attaque. L'équipe égyptienne a neutralisé les principales initiatives de Petro et a pris le contrôle du match, pour finalement l'emporter 37-25.

Grâce à ce résultat, Al Ahly consolide sa première place dans le groupe A avec six points (trois victoires), tandis que Petro de Luanda reste à quatre points (deux victoires et une défaite).

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Lors de la première journée, les Angolais -- qui participent pour la première fois de leur histoire à la compétition -- avaient battu le club rwandais APR HC sur le score de 38-25. Lors de la deuxième journée, ils avaient vaincu Interclube 28-13.

Toujours dans le groupe A, Interclube a décroché sa première victoire dans la compétition en battant le club ivoirien Renaissance sur le score de 23-19. L'équipe ivoirienne est entraînée par le technicien angolais Edgar Neto.

Dans le groupe B, le Primeiro de Agosto s'est incliné 25-29 face à l'équipe de la République démocratique du Congo, une défaite qui compromet les chances des « Militaires » angolais d'atteindre les demi-finales. Dans ce même groupe, le club égyptien du Zamalek a largement dominé Mekele sur le score sans appel de 53-10.

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