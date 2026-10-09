Angola: Le Brésil offre plus de 700 bourses d'études en santé au pays

Luanda — L'Angola et le Brésil ont renforcé mercredi, leur coopération en matière de formation spécialisée pour les professionnels de la santé dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers, de la physiothérapie et de la pharmacie, avec la mise à disposition de 735 places pour le cycle de formation 2027.

Selon une note du ministère de la Santé, parvenue jeudi à l'ANGOP, ces bourses couvrent également des formations en nutrition, ergothérapie, orthophonie, odontologie, psychologie et autres disciplines.

Le document précise que, dans le cadre de ce processus, le ministère de la Santé prévoit de lancer, la semaine prochaine, l'appel à candidatures destiné aux professionnels du secteur, entamant ainsi les phases de candidature, de sélection et d'orientation des candidats vers les opportunités offertes dans le cadre de cette coopération.

Il est indiqué que le renforcement de cette coopération a été analysé lors d'une réunion de travail par vidéoconférence avec des représentants de l'Unité de mise en oeuvre du Projet de formation des ressources humaines en santé (UIP-PFRHS), de l'Agence brésilienne de coopération (ABC), du ministère brésilien de la Santé et d'autres institutions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il souligne que l'offre comprend des formations spécialisées, des bourses de recherche médicales et pluridisciplinaires, des masters, des doctorats et des stages de courte durée, permettant ainsi de conjuguer spécialisation, perfectionnement technique et production de connaissances.

Il est précisé que la définition des opportunités continuera d'être guidée par les besoins identifiés par l'Angola, avec une attention particulière portée aux domaines et spécialités dans lesquels le Système national de santé (SNS) doit renforcer sa capacité de réponse.

Dans ce contexte, il souligne que la coopération dépasse la simple dimension quantitative de la formation, visant à garantir que l'investissement dans la qualification des professionnels se traduise par un approfondissement des connaissances, un renforcement des capacités techniques et une consolidation des institutions de santé en Angola.

Selon le document, cette nouvelle offre constitue une avancée supplémentaire dans le partenariat technico-scientifique entre les deux pays et vise à répondre aux besoins et priorités du Système national de santé angolais grâce à la qualification de professionnels dans des domaines stratégiques.

Mobilisation de spécialistes

Lors de la réunion, la possibilité de mobiliser des spécialistes et des professeurs brésiliens pour appuyer les activités de formation en Angola a été analysée, notamment dans les domaines où le pays doit renforcer ses capacités nationales de formation spécialisée.

Il a été souligné que cette initiative permettrait de rapprocher la formation des institutions angolaises, créant ainsi de nouvelles opportunités de transfert direct de connaissances, de partage d'expériences et de perfectionnement des compétences entre les professionnels des deux pays.

Les parties ont également insisté sur la nécessité d'améliorer les mécanismes de coordination de la coopération, depuis l'identification des besoins et la mise à disposition des postes vacants jusqu'à la sélection des candidats et le suivi des professionnels tout au long du processus de formation.

L'importance de la participation d'institutions brésiliennes reconnues pour leurs capacités scientifiques, académiques et sanitaires a également été soulignée, garantissant ainsi la qualité et la rigueur des programmes de formation.

Parmi les participants angolais figuraient le coordinateur et directeur technique de l'UIP-PFRHS, Job Monteiro, le directeur de l'Institut de spécialisation en santé (IES), Djamel Kitumba, ainsi que d'autres membres de l'UIP-PFRHS.

Du côté brésilien, la réunion était présidée par Luciano Queiroz, représentant de l'ABC, avec la participation de la Dr Grasilea de Araújo, représentante du ministère brésilien de la Santé, et de représentants d'établissements hospitaliers et universitaires impliqués dans le processus de formation.

Le Brésil a déjà mis à disposition environ 1 500 places de formation pour des professionnels angolais au sein de différentes institutions brésiliennes, consolidant ainsi une coopération fondée sur la formation spécialisée et le transfert de connaissances.

Avec le renforcement de ce partenariat, l'Angola et le Brésil réaffirment l'importance de la formation spécialisée et de la coopération technico-scientifique pour la qualification des ressources humaines et le renforcement des systèmes de santé, poursuivant ainsi un agenda bilatéral axé sur le transfert de connaissances et le développement des compétences.

La coopération entre l'Angola et le Brésil dans le domaine de la formation en santé repose sur le partage des connaissances, des expériences, des technologies et des capacités institutionnelles, avec un impact direct sur le développement des ressources humaines dans le secteur.