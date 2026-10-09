Afrique: Durão Barroso voit dans l'IA une opportunité de progrès pour le continent

Luanda — L'ancien président de la Commission européenne, Durão Barroso, a désigné ce jeudi, à Luanda, l'intelligence artificielle (IA) comme une opportunité d'accélérer le développement socio-économique de l'Afrique.

S'adressant à la presse à l'issue d'une rencontre intitulée « Fora da Caixa » (En dehors de Caixa), organisée par la banque Caixa Geral Angola (BCGA), il a expliqué que l'IA, si elle est bien utilisée, peut permettre de « franchir des étapes décisives dans le développement » du continent.

Il a notamment illustré ses propos en soulignant que cette technologie peut apporter des connaissances dans les zones les plus reculées dépourvues d'enseignants et contribuer à améliorer la couverture vaccinale dans les pays africains.

L'ancien Premier ministre du Portugal (2002-2004) a reconnu le potentiel de l'Angola, en particulier dans le secteur de l'énergie, dont la contribution à l'économie nationale dépend du maintien durable de la paix et de la stabilité sociale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Durão Barroso, plutôt que de miser uniquement sur les ressources naturelles, il est nécessaire d'investir davantage dans les talents locaux pour relever les défis du pays.

Défis géopolitiques

Durão Barroso a cité la concurrence entre les grandes puissances mondiales, la transition climatique, la révolution scientifique et technologique, ainsi que les questions énergétiques et les conflits militaires, comme les principaux défis géopolitiques générant un climat d'inquiétude à l'échelle mondiale.

À ses yeux, ces risques commencent à avoir des répercussions économiques sans précédent, alimentant la hausse de l'inflation et de la dette publique des États.

« Ce sont des questions qui pèsent lourd et accroissent l'incertitude pesant sur l'économie mondiale ; nous devons être conscients que nous traversons une période de transition, un véritable point d'inflexion, et qu'il nous faut être mieux préparés », a-t-il souligné.

Face à cette situation, il a appelé les États à faire preuve de prudence et de sagesse politique pour affronter ces moments difficiles, en investissant dans la résilience des économies et des entreprises.

CPLP

Interrogé sur la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), il a souligné que l'organisation est structurellement plus solide, avec des pays en paix et en phase de croissance, bien qu'à des rythmes différents.

Dans un contexte de fragmentation et de polarisation, Durão Barroso a indiqué que la communauté pouvait s'affirmer comme un exemple d'unité.

La rencontre « Fora da Caixa », qui a abordé des thèmes liés aux transformations économiques et aux mutations du monde de l'entreprise ainsi qu'à la conjoncture géopolitique mondiale, a rassemblé des dirigeants d'entreprises publiques et privées, des diplomates et des acteurs culturels.