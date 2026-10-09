Algérie: Ouverture de la 5ème édition du Salon international du tourisme et des services

Annaba — La cinquième édition du Salon international du tourisme et des services, "Annaba Siaha", a été inaugurée, jeudi avec la participation de plus de 100 professionnels et opérateurs du secteur représentant plusieurs wilayas du pays, en plus de participants étrangers.

L'inauguration de la manifestation tenue à l'hôtel Sheraton d'Annaba a été supervisée par l'inspecteur général de la wilaya d'Annaba, Nasreddine Belaid, en présence du directeur local du tourisme et de l'artisanat, Kaïm Benamar Belabbès, ainsi que de plusieurs cadres du secteur.

La Palestine est l'invitée d'honneur de cette édition, qui connaît une participation et la présence d'opérateurs et de professionnels du secteur du tourisme venus de Turquie, de Tunisie et d'Arabie Saoudite, reflétant ainsi la dimension internationale que ce rendez-vous spécialisé dans le tourisme et les voyages a acquise.

Le commissaire du salon, Mohamed-Seddik Dida, a déclaré à l'APS que ce salon de trois jours "constitue un espace professionnel pour l'échange

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d'idées et d'expertises entre les différents acteurs du secteur, la présentation des produits et des destinations touristiques, et l'exploration des opportunités de coopération et d'établir de partenariats entre opérateurs algériens et étrangers".

M. Dida a ajouté que ce rendez-vous "permet aux acteurs du secteur du tourisme de présenter leurs programmes, d'explorer de nouvelles opportunités pour développer l'activité touristique, et de renforcer la communication directe entre les agences de voyages, les hôtels et les différents intervenants dans la chaîne des services touristiques".

La manifestation vise également à "contribuer à la dynamisation du tourisme intérieur et à la promotion des différentes destinations touristiques de l'Algérie, au moyen d'échanges professionnels entre différents acteurs en leur offrant des opportunités de coopération pour les différentes saisons touristiques".

Cette édition "coïncide avec les préparatifs en cours de la saison du tourisme saharien prévue pour le mois de novembre prochain, ce qui offre aux participants l'occasion de présenter leurs programmes spécifiques pour cette saison et de faire connaître les produits et services touristiques qui y sont liés", a-t-elle encore détaillé.

L'organisation de ce salon s'inscrit également dans le cadre de la préparation anticipée de la saison touristique hivernale 2027, ce qui permet, selon M. Dida, de renforcer la coordination entre les différents acteurs et de préparer des offres et des programmes touristiques répondant à la diversité de la demande et contribuant à dynamiser le mouvement touristique tout au long de l'année.

De même qu'il est prévu, selon lui, que cette édition, marquée par un programme axé sur les rencontres professionnelles, l'échange d'expériences et l'exploration des opportunités de coopération et de partenariat dans le domaine touristique, attire plus de 13.000 visiteurs, ce qui reflète l'intérêt croissant pour cet événement professionnel destiné à promouvoir des destinations et des produits touristiques.