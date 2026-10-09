Algérie: Krikou met en avant la contribution des start-up dans la gestion et la valorisation des déchets

ALGER — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouter Krikou, a souligné, jeudi à Alger, que plus de 3.000 start-up et micro-entreprises activaient dans le domaine de la gestion des déchets à l'échelle nationale, et que plus de 197 autorisations de collecte des déchets recyclables avaient été délivrées au titre de l'année 2025.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets, organisée sous le slogan "L'économie circulaire durable: enjeux et perspectives", Mme Krikou a précisé que "cette évolution traduit l'essor de la culture de valorisation des déchets", ajoutant que le secteur s'est renforcé par un cadre législatif à travers la loi 25-02 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, modifiant la loi 01-19, outre l'accompagnement via la plateforme "Investisseur environnemental", en tant que trait d'union entre l'administration et l'investisseur.

Concernant le Salon, la ministre a affirmé qu'il était devenu un espace important d'échange d'expertises et d'expériences et de présentation des solutions et technologies modernes dans le domaine de la gestion des déchets, relevant que les jeunes, les porteurs de projets et les start-up constituent des partenaires essentiels dans l'édification d'une économie circulaire à même de créer de la valeur ajoutée, grâce aux solutions innovantes qu'ils proposent dans les domaines du tri, de la collecte, de la récupération, du recyclage et de la valorisation.

Cette édition s'est distinguée par la participation du Sultanat d'Oman en qualité d'invité d'honneur. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président de l'Autorité de l'environnement du Sultanat d'Oman, Abdullah bin Ali Al-Amri, ainsi que de plusieurs responsables et personnalités, et de représentants d'entreprises économiques et de partenaires nationaux et étrangers.

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De son côté, le président de l'Autorité de l'environnement du Sultanat d'Oman a salué l'expérience algérienne dans le domaine de l'environnement, soulignant que le Salon lui avait permis de prendre connaissance de près de plusieurs expériences dans le domaine de la récupération et de la valorisation des déchets.

Il s'est également félicité de la diversité des investissements ainsi que la contribution des PME et des start-up, outre le recours aux technologies, à l'innovation et à la recherche scientifique pour développer des solutions de récupération des déchets.

Selon les organisateurs du Salon, cette manifestation, qui a enregistré la participation de 130 exposants, constitue un espace d'échange d'expertises et d'expériences, et permet de faire connaître les différents projets, solutions et technologies innovantes dans le domaine de la récupération et de la valorisation des déchets, ainsi que de mettre en évidence les potentialités économiques qu'offre ce secteur, à travers la transformation des déchets en ressources et leur réintégration dans le circuit économique.

Elle vise également à ancrer la culture de la récupération et de la valorisation, en encourageant l'investissement dans ce domaine et en créant de nouvelles opportunités économiques.

Cette édition constitue également une occasion de renforcer les opportunités de coopération internationale, à travers l'ouverture d'un espace permettant d'explorer les possibilités de partenariat et d'investissement dans le secteur de la valorisation des ressources, contribuant, ainsi, à l'élaboration d'approches communes pour relever les défis environnementaux.