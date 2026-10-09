Madagascar: Feno Ralambomanana - « Je reste au service de la ville »

9 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

Le président de la Délégation spéciale (PDS) d'Antananarivo coupe court aux rumeurs. Alors que des bruits persistants font état de sa nomination prochaine à un poste d'ambassadeur ou à d'autres hautes responsabilités, Feno Ralambomanana a tenu à démentir hier. En déplacement à Behoririka, le PDS de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a affirmé qu'il n'en est rien. « Je suis au service de la ville d'Antananarivo et je ne pense pour l'instant qu'à servir la capitale », a-t-il déclaré. Une déclaration sur le terrain, au propre comme au figuré. À l'approche de la saison des pluies, le premier responsable de la capitale était, hier encore, au four et au moulin pour superviser les opérations d'assainissement.

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C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il s'est rendu à Behoririka. Objectif : le dégagement des marchands installés autour du lac. Une mesure préventive, justifiée par la montée des eaux, les pluies de ces deux derniers jours ayant déjà inondé les voies environnantes. Les commerçants concernés, près de 140, sont relogés dans le marché à étage situé à quelques mètres du lac, à côté du pont de Behoririka. « Nous ne voulons que le bien de la ville. Les organisations sont faites pour le bien de tout le monde », a soutenu Feno Ralambomanana. Selon ses explications, l'infrastructure prévoit un espace de 1,50 m pour chaque commerçant afin qu'il puisse s'installer aisément. Il a également annoncé que des sanctions seraient envisagées à l'encontre de ceux qui continueraient à acheter en dehors du marché.

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Une décision qui ne fait toutefois pas l'unanimité. Pris à contre-pied, certains commerçants affirment, selon leurs témoignages, qu'il n'a jamais été question d'un déplacement définitif. Reste que l'opération d'assainissement de Behoririka est saluée par les riverains, premières victimes des inondations dès les premières pluies. Quoi qu'il en soit, le relogement a commencé depuis hier.

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