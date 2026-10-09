Madagascar: Poursuite contre Mamy Ravatomanga - « Élimination politique », selon son épouse

« Il y a un moment pour se taire et il y a un moment pour parler. Et je pense que le moment est venu pour parler », a déclaré l'épouse de l'homme d'affaires malagasy incarcéré à Maurice depuis le 25 octobre 2025.

Après un an de silence absolu, la famille Ravatomanga sort de son mutisme et apporte sa version des faits. Hier, nos confrères de Top FM Mauritius ont publié la bande-annonce d'une interview exclusive de Haingo Ravatomanga, l'épouse de l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga, incarcéré à l'île Maurice depuis le 25 octobre 2025. Dans cet avant-goût, l'épouse du PDG du groupe SODIAT fait de nombreuses révélations, notamment à propos des circonstances de la fuite de sa famille à l'étranger, des raisons de la poursuite contre son époux, ainsi que des difficultés auxquelles les employés de ses entreprises font face actuellement

. Des photos montrant les preuves des violences qu'auraient subies certains de leurs proches collaborateurs ont également été révélées durant cette émission. À entendre la fondatrice de l'association « Andry sy Fototra ho an'ny Fampandrosoana » (AFF), la poursuite contre son mari relève d'une élimination politique visant l'homme d'affaires malagasy et sa famille. C'est une affaire qui avait déjà été classée sans suite par le Parquet national français et qui est actuellement reprise et rouverte par la Financial Crimes Commission (FCC), a-t-elle laissé entendre.

Elle dénonce aussi la mauvaise gestion des sociétés du groupe SODIAT depuis l'absence de la famille Ravatomanga. En quelque sorte, l'épouse du PDG pointe du doigt l'incapacité de l'administrateur provisoire à gérer efficacement les sociétés. Il serait, selon elle, question de retards de paiement des salaires des employés, mais aussi de mises au chômage technique prises à l'encontre d'autres agents.

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Départ précipité

Interviewée par nos confrères de Top FM Mauritius au sujet des circonstances de leur départ précipité vers l'île Maurice, Haingo Ravatomanga fait savoir que c'est l'ancien Premier ministre Christian Ntsay qui avait alerté Mamy Ravatomanga en lui disant que sa vie était en danger et qu'il fallait partir immédiatement. La famille n'aurait eu que 30 minutes pour préparer ses bagages et rejoindre l'aéroport.

C'est donc l'urgence face à ce danger imminent qui explique le fait que leur avion n'a pas pu se munir d'une autorisation de vol. Concernant le choix de l'île Maurice comme pays de destination, elle explique que « c'est parce que notre fille et sa petite famille résident ici. Mais aussi parce que nous faisons des affaires ici depuis 30 ans. On a pensé que c'est un pays démocratique... on se sentait en sécurité ». Les attentions de tous les observateurs sont désormais tournées vers les antennes de Top FM Mauritius pour entendre la version intégrale de cette interview exclusive.