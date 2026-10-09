Madagascar: Meurtre de Bob Hidan - Six suspects incarcérés à Tsiafahy, dont trois proches du défunt

L'enquête sur le meurtre de Manitra, alias Bob Hidan, connaît une avancée. Six hommes soupçonnés d'être impliqués dans la mort du jeune musicien de metal et acteur ont été placés en détention provisoire à la maison centrale de Tsiafahy.

L'affaire du meurtre de Manitra, plus connu sous le nom de Bob Hidan, connaît un nouveau développement. Six hommes soupçonnés d'avoir participé à ce crime ont été présentés devant la justice, à l'issue de l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie. Ils ont ensuite été placés en détention provisoire à la maison centrale de Tsiafahy. Pour rappel, la victime a été tuée dans la nuit du 1er octobre, à Anosizato Andrefana.

Le jeune musicien de metal et acteur a été mortellement poignardé à la gorge. À la suite du drame, la gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d'identifier les personnes impliquées.

Une dispute après une soirée

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits auraient débuté par une consommation d'alcool dans un bar. La soirée aurait ensuite dégénéré en dispute entre les protagonistes. Après s'être séparés, certains individus auraient suivi la victime jusqu'à un endroit isolé où celle-ci a été mortellement agressée. Les investigations ont rapidement permis aux enquêteurs de remonter jusqu'aux premiers suspects. Dès le lendemain matin du meurtre, un premier individu a été arrêté. Au cours de son interrogatoire, il aurait dénoncé ses complices présumés, permettant aux gendarmes d'identifier cinq autres personnes.

Trois amis proches parmi les suspects

Au total, six hommes sont désormais soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire. D'après les premiers éléments recueillis, tous auraient partagé la même table que la victime au cours de la soirée précédant le drame. Parmi eux figureraient trois amis proches du défunt. Après les différentes étapes de l'enquête préliminaire, les six suspects ont été déférés devant la justice. Leur placement en détention provisoire à Tsiafahy marque une nouvelle étape dans cette affaire, qui a coûté la vie au jeune artiste. L'enquête judiciaire devra désormais permettre de préciser le rôle joué par chacun des mis en cause et d'établir les circonstances exactes de ce meurtre.