Madagascar: Gouvernement ouvert - Madagascar à trois points du seuil requis

Madagascar doit encore franchir un cap pour retrouver pleinement le chemin du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO), ou Open Government Partnership (OGP). Le pays affiche actuellement 9 points sur 16, alors que le seuil d'éligibilité est fixé à 12 points.

Un déficit de trois points qui place les réformes en matière de transparence, d'accès à l'information, de déclaration de patrimoine et de participation citoyenne au coeur des prochains efforts. Adhérent au PGO depuis décembre 2016, à l'occasion du sommet mondial de Paris, Madagascar s'était engagé à promouvoir davantage la transparence de l'action publique, la lutte contre la corruption, la participation citoyenne et la redevabilité des institutions. Près de dix ans plus tard, la réadhésion constitue un nouveau test pour la gouvernance publique.

Le système d'évaluation du PGO repose sur quatre grands critères, notamment la transparence budgétaire, l'accès à l'information, la déclaration de patrimoine des responsables publics et la participation citoyenne. Chacun peut rapporter jusqu'à quatre points, pour un maximum de 16. Le seuil est fixé à 75% des points disponibles, soit 12 sur 16 lorsque les quatre critères sont évalués.

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L'enjeu dépasse donc la seule obtention d'un score. Il s'agit de transformer les engagements en mécanismes concrets, mesurables et durables. L'accès effectif des citoyens à l'information publique, la publication des documents budgétaires, la transparence du patrimoine des responsables publics et leur participation à l'élaboration des politiques publiques constituent autant de leviers susceptibles de faire progresser Madagascar.

Le ministère chargé de la Refondation, dirigé par Hanitra Razafimanantsoa, pilote le processus de réadhésion. Mais l'effort ne pourra pas reposer sur un seul département. Les trois points manquants devront être recherchés dans l'action concrète de l'ensemble de l'administration. Le prochain Plan d'action national OGP 2026-2030 doit précisément servir de feuille de route. Un colloque consacré au Gouvernement ouvert réunit ainsi institutions publiques, organisations de la société civile, médias et citoyens afin de définir les engagements à inscrire dans ce futur plan.

La méthode se veut participative. Elle doit permettre d'identifier les réformes prioritaires, mais également de déterminer les responsabilités, les échéances et les indicateurs permettant de mesurer les résultats. Le PGO insiste d'ailleurs sur la nécessité d'associer gouvernement et société civile à la conception et à la mise en oeuvre des engagements.