Madagascar: Bemahatazana - Un dahalo tombe sous les balles des gendarmes

Réputé dangereux et recherché depuis un certain temps pour ses activités présumées dans le milieu du banditisme, un dahalo présumé a été abattu par les forces de l'ordre, lundi 5 octobre vers 17 heures, à Ambaravarambato, fokontany de Tindoha, commune de Bemahatazana, district de Tsiroanomandidy. Il faisait partie d'un groupe de cinq hommes armés qui s'apprêtaient à voler des zébus.L'alerte avait été donnée vers 16 heures à la brigade territoriale de Bemahatazana par une personne de bonne volonté. Ce groupe de dahalo présumés aurait été aperçu dans le kizo d'Ambaravarambato, avec l'intention de s'emparer du bétail d'une habitante d'Amparibohitra, fokontany de Mazamiepo. Une intervention immédiate a été déclenchée.

Le commandant de la brigade, accompagné de quatre gendarmes, s'est rendu sur place, avec trois militaires de la compagnie d'Ambalavatokely. Vers 17 heures, les éléments des forces de l'ordre ont surpris les cinq suspects alors qu'ils étaient sur le point de passer à l'acte. Ceux-ci étaient porteurs de trois fusils. Une confrontation armée s'en est suivie. Un des dahalo présumés a été mortellement touché par les tirs des forces de l'ordre, tandis que les quatre autres ont réussi à prendre la fuite en direction du Sud.

Le défunt a été identifié comme étant Lebare, un habitant d'Amparibohitra. D'après les renseignements recueillis après l'affrontement, il était connu dans la localité comme un individu dangereux et était recherché depuis longtemps pour des faits de banditisme présumés. Ses propres parents auraient même entrepris des démarches pour le désavouer en raison de ses activités criminelles présumées.

La tentative de vol de zébus a ainsi été déjouée. Aucun membre des forces de l'ordre n'a été blessé. La nouvelle a suscité un soulagement parmi plusieurs habitants de la zone, qui affirment connaître la réputation de l'homme abattu. La famille du défunt est informée afin de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer la dépouille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn