Madagascar: Coopération - 150 entreprises chinoises attendues à la Mission économique Chine-Madagascar 2026

Le mois de novembre sera marqué par une nouvelle séquence d'échanges commerciaux entre Madagascar et la Chine. Du 3 au 13 novembre prochain, une délégation économique malgache participera à la Mission économique Chine (MECC) 2026.

L'ambition affichée par les organisateurs de cette mission est de mieux positionner les produits malgaches sur le marché chinois et de renforcer les relations d'affaires entre les deux pays.

CIIE 2026

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Une opportunité à saisir pour les entreprises qui envisagent de participer à cet événement. Les organisateurs annoncent en effet la participation d'environ 150 entreprises chinoises aux deux principaux rendez-vous prévus dans le cadre de cette mission. Le premier sera la participation à la China International Import Expo (CIIE 2026), prévue à Shanghai du 5 au 11 novembre 2026.

Cette grande plateforme commerciale doit permettre aux entreprises malgaches participantes de présenter leurs produits, de rechercher de nouveaux débouchés et d'entrer directement en contact avec des acheteurs, distributeurs et opérateurs économiques chinois. Le deuxième rendez-vous sera le Forum économique et les rencontres B2B, du 11 au 13 novembre. Ces rencontres seront davantage orientées vers les relations d'affaires entre entreprises malgaches et chinoises, avec un système de pré-matching destiné à mettre en relation les opérateurs selon leurs secteurs d'activité et leurs intérêts commerciaux.

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L'un des principaux objectifs affichés est de promouvoir en Chine les produits malgaches de qualité et à caractère premium, capables de répondre aux exigences du marché chinois. La mission doit également permettre aux entreprises et producteurs locaux d'identifier de nouveaux débouchés commerciaux et de nouer des contacts directs avec des acheteurs, distributeurs et partenaires chinois.

Au-delà de la recherche de marchés pour les produits existants, les organisateurs souhaitent également encourager une plus grande transformation locale des matières premières. L'enjeu est d'améliorer les chaînes de valeur, d'accroître la valeur ajoutée créée à Madagascar et, à terme, de renforcer la capacité du pays à exporter des produits davantage transformés. La mission s'inscrit ainsi dans une perspective plus large de développement industriel et de création d'emplois. Les entreprises intéressées peuvent participer à la CIIE uniquement, au Forum économique uniquement, ou aux deux événements.