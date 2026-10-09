Madagascar: Intoxication alimentaire collective - Panique générale à Ivandry, des évacuations d'urgence dans un call center

9 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Plusieurs jeunes employés d'un centre d'appels situé à Ivandry seraient victimes d'une possible intoxication alimentaire. Le nombre exact de personnes concernées n'est pas encore connu. Certains employés ont été conduits à l'hôpital pour recevoir des soins. Selon les premières informations recueillies, le problème serait survenu après la consommation de poisson, la veille des faits. Les employés qui en auraient mangé seraient les plus nombreux à avoir présenté des symptômes, laissant suspecter un lien entre cet aliment et les malaises signalés.

D'après une source, certains membres du personnel suivent actuellement des soins à l'hôpital. Toutefois, les circonstances exactes de cet incident, ainsi que la nature des troubles présentés par les employés, restent à préciser. Par ailleurs, des employés se seraient déjà plaints à plusieurs reprises de la qualité des repas servis au sein de l'établissement. Des publications sur les réseaux sociaux témoigneraient de ces récriminations antérieures. En attendant de connaître les conclusions des vérifications, l'origine de cette suspicion d'intoxication alimentaire reste à confirmer.

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