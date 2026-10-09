Madagascar: METFP - Orange Madagascar - Développement des formations certifiantes en numérique

Le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et Orange Madagascar ont signé hier une convention de partenariat visant à renforcer les compétences numériques, à favoriser l'employabilité et à soutenir l'autonomisation des jeunes et des femmes dans le pays.

Dans le cadre de ce partenariat public-privé, les deux parties s'engagent à concevoir des référentiels et des contenus de formation adaptés aux métiers du numérique, tout en développant des parcours professionnalisants permettant à ces bénéficiaires d'acquérir des compétences porteuses de débouchés. L'objectif consiste à développer des formations certifiantes de qualité en numérique, correspondant aux profils recherchés par les entreprises, afin de faciliter l'employabilité de ces jeunes et femmes. Outre leur insertion professionnelle, cette initiative contribue également à renforcer leurs compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat, et ce, avec une réelle autonomie.

Compétence transversale

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« L'analphabétisme technologique constitue une barrière culturelle et intellectuelle intolérable à Madagascar. Pour faire face à ce défi, nous allons entamer une refonte profonde de nos programmes de formation. En parallèle, nous faisons du numérique une compétence transversale obligatoire à enseigner, au même titre que l'entrepreneuriat et le civisme, au sein des établissements de formation », a indiqué le ministre de tutelle, le Dr Andriamampandry Todisoa Manampy, lors de la signature de cette convention de partenariat. Son ambition est de bâtir un pôle d'excellence interconnecté capable de relier l'ensemble des structures de formation à travers le pays.

Levier concret d'avenir

Pour sa part, « Orange Madagascar met à disposition son expertise dans le numérique à travers Orange Digital Center, qui commence à s'étendre sur le territoire national. Ce centre contribue à développer des compétences numériques, l'innovation et l'entrepreneuriat en dispensant des formations gratuites », a souligné Aminata Ndiaye Niang, la Directrice générale. Elle a ajouté que l'ambition commune des deux parties est de faire du numérique un levier concret d'avenir pour les jeunes et un accélérateur de développement, tout en transformant la façon d'entreprendre. « Nous accompagnons ainsi le déploiement de ces formations certifiantes et, sous réserve des agréments requis, diplômantes, pour que les bénéficiaires puissent saisir des opportunités d'employabilité ou créer un projet générateur de revenus », a-t-elle conclu.