Madagascar: Formation et emploi - Orange Madagascar et le METFP misent sur le numérique

À Madagascar, le numérique est de plus en plus perçu comme une clé d'accès à l'emploi. C'est dans cette perspective qu'Orange Madagascar et le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) ont choisi d'unir leurs efforts autour du développement des compétences.

Derrière ce partenariat, une priorité : mieux connecter la formation aux réalités du marché du travail. Les deux acteurs entendent élaborer des parcours et des contenus qui répondent aux évolutions des métiers et aux besoins concrets des entreprises.

Les jeunes et les femmes figurent au coeur de cette démarche. Souvent confrontés à davantage de difficultés pour trouver leur place sur le marché de l'emploi, ils pourraient ainsi bénéficier de formations numériques conçues pour favoriser leur insertion professionnelle.

La répartition des rôles se veut complémentaire. Le METFP assurera l'encadrement institutionnel et la reconnaissance des formations, tandis qu'Orange Madagascar mettra à profit son expérience dans les domaines du numérique, de l'innovation et de l'employabilité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, en marge de l'acquisition de nouvelles compétences, cette collaboration ambitionne de créer davantage de passerelles vers l'emploi et l'entrepreneuriat. Une façon, pour les deux partenaires, de faire du numérique un véritable moteur d'inclusion et d'opportunités pour la jeunesse malgache.