Madagascar: Micro et petits entrepreneurs - Une nouvelle piste de financement se profile

Accéder au crédit demeure un défi difficile à relever pour de nombreux petits entrepreneurs malgaches, particulièrement ceux évoluant dans le secteur informel.

Commerçants, artisans, petits producteurs ou travailleurs indépendants, nombreux sont les acteurs économiques qui rencontrent des difficultés pour financer le développement de leurs activités. L'absence de garanties suffisantes, de documents comptables formels ou d'historique bancaire constitue souvent un obstacle à l'obtention d'un crédit. Pourtant, ces petites activités génèrent des revenus et contribuent à faire vivre de nombreux ménages.

Des acteurs de l'économie informelle qui contribuent chaque jour à créer de l'activité, des revenus et aussi des emplois, mais dont une partie importante est encore « insuffisamment desservie par le secteur financier dans son ensemble », si l'on s'en tient aux explications d'Alexandre Mey, ancien Directeur général d'une banque à Madagascar pendant une décennie. Ce, malgré le fait que le secteur informel, qui évolue aux côtés de l'économie formelle formée par de grands opérateurs économiques, représente une grande partie du tissu économique du pays.

Perspective

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C'est dans ce contexte qu'une nouvelle initiative financière se prépare à entrer sur le marché malgache. Porté par Alexandre Mey, aux côtés d'entrepreneurs et d'investisseurs, le projet entend « apporter une réponse aux besoins de financement des petites activités économiques » pour ainsi accompagner « les entrepreneurs malgaches et les acteurs de l'économie réelle ». À en croire Alexandre Mey, une institution de microfinance malgache, qui a récemment obtenu son agrément, entre dans sa phase de préparation opérationnelle avant son lancement. Cette annonce ouvre une perspective, mais ne permet pas encore de savoir quels entrepreneurs pourront bénéficier des services proposés. En effet, dans les éléments présentés, les critères d'accès et les zones desservies ne sont pas détaillés.

Terrain

Les initiateurs de ce projet précisent également que l'appréciation de la capacité de financement d'un entrepreneur ne peut reposer uniquement sur les garanties ou les documents financiers traditionnellement utilisés. La connaissance de son activité réelle, de ses flux et de ses relations commerciales doit également permettre de mieux apprécier sa situation et ses besoins. Les conditions concrètes restent toutefois à préciser : montants des prêts, taux d'intérêt, frais et garanties éventuellement exigées. Outre l'arrivée d'un nouvel acteur, l'enjeu sera de déterminer si cette initiative peut élargir l'accès au financement sans alourdir la vulnérabilité financière des petits entrepreneurs.