Madagascar: Forum national du travail et de l'emploi - Le capital humain au coeur des priorités gouvernementales

9 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Les 7 et 8 octobre 2026 se sont tenues les assises de concertation sur le travail, l'emploi et la fonction publique. Cet événement a réuni l'ensemble des acteurs nationaux : représentants ministériels centraux et locaux, travailleurs, employeurs, syndicats et partenaires sociaux issus de toutes les régions de Madagascar. Placées sous le thème « Valoriser l'humain : garant d'une refondation profonde de la République de Madagascar », ces deux journées ont permis de dresser un état des lieux sans complaisance et de formuler des solutions stratégiques. Comme l'a déclaré Franconio Denis, ministre de tutelle, l'objectif est de corriger des dysfonctionnements ancrés de longue date afin de nourrir les travaux de la prochaine concertation nationale.

Réformes

Les conclusions des trois commissions d'experts ont été présentées à la clôture de cette rencontre. Concernant le secteur du travail, la priorité est donnée au renforcement de la santé et de la sécurité, à la révision du Code de prévoyance sociale et au suivi rigoureux des cotisations à la CNaPS, en particulier pour les travailleurs indépendants. La protection des ressortissants malgaches à l'étranger, via des conventions bilatérales, a également été réaffirmée. Sur le plan de l'emploi, les débats ont souligné la nécessité de s'adapter à l'essor des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. S'agissant de la fonction publique, les participants préconisent l'adoption d'un code commun aux agents de l'État, la création d'une fonction publique territoriale ainsi que l'harmonisation des grilles et des points d'indice.

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