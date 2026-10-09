Madagascar: Haltérophilie - Championnat d'Afrique Jeunes et Juniors - Six médailles d'or pour Tsiky Mahay Tia et trois pour Manjarisoa Ralijaona

Les jeunes haltérophiles malgaches ont frappé fort à Mostaganem, en Algérie. Engagés aux Championnats d'Afrique Jeunes et Juniors, couplés au Championnat arabe open, Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotonoely et Voharimboninahitra Manjarisoa Tianatah Ralijaona ont offert à Madagascar une moisson exceptionnelle de neuf médailles d'or et un nouveau record d'Afrique Jeunes à l'épaulé-jeté de 110 kg.

La délégation malgache n'a pas fait le déplacement pour rien. Figure montante de l'haltérophilie nationale, Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotonoely a survolé les débats dans sa catégorie des 49 kg en s'adjugeant six médailles d'or chez les jeunes et les juniors. La pensionnaire de l'équipe nationale a réalisé un concours de haut niveau avec 62 kg à l'arraché, 78 kg à l'épaulé-jeté et un total olympique de 140 kg.

La jeune championne n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de la compétition. « Je suis très fière de ces six médailles d'or. Le niveau était élevé et la concurrence très solide, mais la préparation que nous avons effectuée a porté ses fruits. Cette compétition m'a permis d'acquérir davantage d'expérience et représente une excellente préparation pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar.

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Je vais maintenant poursuivre les entraînements avec sérieux afin d'être prête pour ce grand rendez-vous », s'est-elle réjouie. Ce rendez-vous continental constitue en effet une étape importante dans sa préparation en vue des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, prévus du 31 octobre au 13 novembre. Après son retour au pays, la jeune haltérophile poursuivra sa montée en puissance à Madagascar avant cette échéance historique.

Son compatriote Voharimboninahitra Manjarisoa Tianatah Ralijaona a également brillé sur le plateau de Mostaganem en décrochant trois médailles d'or grâce à des performances de 82 kg à l'arraché, 110 kg à l'épaulé-jeté et 192 kg au total olympique. À l'arraché, le jeune Malgache a validé une première barre à 80 kg avant de réussir sa deuxième tentative à 82 kg. Il a ensuite échoué à 90 kg lors de son troisième essai.

À l'épaulé-jeté, il a soulevé avec succès 110 kg dès son premier essai, avant d'échouer lors de ses deux tentatives à 115 kg. Avec ses trois médailles d'or, Manjarisoa Ralijaona n'a pas seulement dominé sa catégorie. Il a également marqué les esprits en établissant un nouveau record d'Afrique Jeunes à l'épaulé-jeté, grâce à une barre de 110 kg, une performance qui vient couronner son remarquable parcours en Algérie. Avec neuf médailles d'or au total, les deux représentants de la Grande île confirment les progrès constants de l'haltérophilie malgache sur la scène africaine et augurent de belles perspectives pour les prochaines échéances internationales.