Afrique: Taekwondo ITF - Coupe d'Afrique australe - Afrique du Sud, Zimbabwe et Mozambique attendus à Mahamasina

Une nouvelle page s'apprête à s'écrire dans l'histoire du taekwondo ITF malgache. La commission malgache de taekwondo ITF a officiellement annoncé, hier à Ankadilalana, l'organisation de la Coupe d'Afrique australe les 7 et 8 novembre prochains au gymnase couvert de Mahamasina. Une première internationale pour la discipline dans la Grande île.

Cette compétition réunira quatre nations de la région, à savoir Madagascar, hôte, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Mozambique. Près de 200 athlètes sont attendus, dont une vingtaine de combattants étrangers, pour s'affronter dans les épreuves de Matsogi (combat) et de Tul (formes techniques). « La première journée sera consacrée à un stage obligatoire pour tous les participants, dirigé par les leaders des quatre pays engagés.

Les compétitions se dérouleront le lendemain », a expliqué Miora Andrianjaka, président de la commission malgache de taekwondo ITF. Pour les responsables, cette désignation constitue une reconnaissance du développement de la discipline dans le pays. « C'est la première fois de l'histoire du taekwondo ITF que Madagascar accueille une compétition internationale. Nous travaillons constamment à l'amélioration du niveau technique et de la gouvernance. Madagascar a également démontré sa valeur dans la zone Afrique australe », a souligné Maurice Rakotoarisoa.

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Les inscriptions sont déjà ouvertes et prendront fin le 24 octobre. Bien que l'événement soit ouvert à tous, les règlements internationaux seront appliqués. En amont, des stages de formation pour les arbitres seront organisés dans les régions d'Analamanga et d'Alaotra Mangoro. « Nous invitons tous les athlètes à poursuivre sérieusement leur préparation », a conclu le directeur technique national, Tafita Rakotoarisoa.