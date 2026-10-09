Madagascar: Universiade 2026 - Le grand retour après sept ans d'absence

Après plusieurs années d'interruption, l'Universiade signe son grand retour. Initiée conjointement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) et le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), cette manifestation nationale réunira les étudiants universitaires de tout Madagascar du 30 octobre au 8 novembre 2026, à Antsirabe, autour du thème : « Firaisankina sy Fihavanana ». Au programme sportif figurent le football à 11 et le basket-ball à 5, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Les organisateurs annoncent un contrôle rigoureux des participants afin de préserver l'esprit universitaire de la compétition. Seuls les étudiants régulièrement inscrits durant l'année académique 2025-2026 seront autorisés à concourir, excluant ainsi le recours à des joueurs extérieurs ou « mercenaires ».

Au-delà du sport, l'Universiade 2026 se veut également une vitrine de la richesse culturelle du pays. Le carnaval culturel marquera l'ouverture de l'événement, tandis que des expositions et prestations artistiques mettront en lumière les traditions, les arts et les spécificités des différentes régions. Chaque université disposera de 20 minutes pour présenter danses, chants, poésies, théâtre ou conférences.

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Près d'une vingtaine d'établissements universitaires et d'instituts supérieurs prendront part à cette édition. Selon les responsables du MESUPRES et du MJS, l'État assurera l'organisation technique et l'hébergement des délégations, tandis que les universités seront chargées du transport, de la restauration et de la literie. Un rendez-vous placé sous le signe du sport, de la culture et du vivre-ensemble.