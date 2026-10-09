Madagascar: Judo - Mondiaux de Bakou - Laura Rasoanaivo éliminée aux portes des quarts

Aina Laura Rasoanaivo Razafy peut nourrir quelques regrets après son parcours aux Championnats du monde seniors de judo à Bakou. La judokate malgache, engagée chez les moins de 70 kg, avait pourtant parfaitement lancé sa compétition en s'imposant au premier tour face à la Roumaine Serafima Moscalu. Dès son entrée en lice, Laura a fait parler son engagement et son efficacité. Face à la Roumaine, elle a rapidement trouvé la solution avec un ippon, après une première action sanctionnée d'un waza-ari finalement annulé. Une victoire nette qui lui ouvrait les portes du tour suivant.

Mais en huitièmes de finale, l'opposition était d'un tout autre calibre. Laura retrouvait l'Allemande Giovanna Scoccimarro, une adversaire solide, expérimentée et surtout difficile à manoeuvrer. Le combat a tenu toutes ses promesses et s'est prolongé jusqu'au terme des quatre minutes réglementaires.

Après le combat, Mamy Randriamasinoro livrait son analyse, avec forcément une pointe de frustration : « Son adversaire était forte dans les mains, avec une allonge. Le yoko est arrivé trop tôt, sinon, on se voyait en golden score et gagner ce combat, au moins à la faute. Le quart était à portée de main. Quoi qu'il en soit, elle a fait une belle compétition, des victoires expéditives en mondiaux, c'est historique. Et encore une fois, cela nous rapproche de plus en plus de la qualification directe pour LA 2028 ».

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Une analyse qui traduit le sentiment d'une occasion manquée. Durant le combat, plusieurs actions n'ont pas abouti. À 36 secondes, notamment, un waza-ari annoncé a finalement été annulé. Laura a ensuite tenté de trouver l'ouverture face à une Allemande qui a su exploiter son avantage physique et son travail de saisie. Le yoko est finalement intervenu trop tôt dans le scénario du combat, alors qu'elle estimait avoir encore les moyens de pousser Scoccimarro jusqu'au golden score.

Dans cette éventuelle prolongation, Laura croyait pouvoir faire la différence, notamment en profitant de la fatigue et de la pression exercée sur son adversaire. Laura quitte donc Bakou avec une victoire et une défaite. Pour Laura, cette prestation constitue une nouvelle expérience au plus haut niveau et surtout un rappel que, face aux meilleures mondiales, les détails peuvent faire toute la différence.