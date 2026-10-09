Afrique de l'Ouest: Sécurité sanitaire - La Banque mondiale salue l'expertise de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire

L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) bénéficie du soutien renouvelé de la Banque mondiale pour renforcer ses capacités en matière de recherche biomédicale et de sécurité sanitaire. Le jeudi 8 octobre 2026, à Adiopodoumé, l'Institut a reçu une délégation conduite par Trina Haque, directrice régionale de la Banque mondiale chargée du Développement humain pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des capacités techniques disponibles en Afrique pour le développement des vaccins, des médicaments et des biotechnologies.

Elle traduit également la volonté des deux institutions de consolider leur partenariat dans la surveillance épidémiologique, la recherche biomédicale et la préparation aux pandémies.

À cette occasion, Trina Haque a salué les capacités de l'IPCI et son rôle dans le dispositif de sécurité sanitaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. « C'est une grande opportunité pour nous de visiter l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, un institut de recherche de référence », a-t-elle déclaré.

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Elle a également présenté l'Institut comme « une grande ressource pour la Côte d'Ivoire, mais également pour l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ».

Des capacités à consolider

La responsable de la Banque mondiale s'est particulièrement intéressée aux ambitions de l'IPCI en matière de développement de laboratoires de haut niveau et de renforcement de la recherche sur les maladies infectieuses.

Elle a réaffirmé la disponibilité de son institution à accompagner les chantiers prioritaires de l'Institut. Elle a toutefois relevé certains défis, notamment l'approvisionnement en électricité, indispensable au fonctionnement continu des équipements et des installations de recherche.

Pour sa part, le directeur général de l'IPCI, le professeur Méité Syndou, a souhaité la bienvenue à la délégation et exprimé sa reconnaissance à la Banque mondiale pour son accompagnement. Il a rappelé la contribution de l'Institut à la détection des agents pathogènes, à la surveillance des épidémies et à la réponse aux urgences sanitaires en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins.

Des infrastructures stratégiques visitées

La délégation a ensuite découvert plusieurs plateformes techniques et scientifiques de l'Institut. La visite a notamment concerné le Département des virus épidémiques, la Plateforme de génétique moléculaire et le Centre de ressources biologiques (CeReB).

Les responsables ont également parcouru le Centre d'étude des pathogènes à risque infectieux sévère (CePRIS), ainsi que les laboratoires de haute sécurité de niveaux P3 et P4, destinés à la manipulation de certains agents biologiques présentant des risques élevés.

Cette immersion a permis à la délégation de mieux apprécier les infrastructures disponibles et les besoins liés à leur développement.

À travers cette visite, l'IPCI entend consolider sa coopération avec la Banque mondiale et renforcer sa contribution à la prévention des épidémies. L'enjeu est de disposer de capacités scientifiques et techniques adaptées aux menaces sanitaires, dans un contexte où la préparation aux pandémies demeure une priorité pour les systèmes de santé africains.