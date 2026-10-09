Cote d'Ivoire: Bouaké - La future plateforme logistique avance vers l'étape détaillée

L'étude d'Avant-Projet Sommaire (APS) de la future plateforme logistique de Bouaké a été restituée, le jeudi 8 octobre 2026, au ministère des Transports et des Affaires maritimes, à Abidjan. Cette étape doit permettre d'affiner les choix techniques avant le lancement de l'Avant-Projet Détaillé (APD).

La séance de restitution s'est tenue à la salle de conférences du 21e étage de l'immeuble Postel 2001, au Plateau, sous la présidence de Dioman Coné, directeur de cabinet du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné. Le projet vise à renforcer les capacités logistiques de Bouaké et à soutenir le développement économique du Centre de la Côte d'Ivoire.

À l'ouverture des travaux, Dioman Coné a souligné l'intérêt que le ministre Amadou Koné, également maire de Bouaké, accorde à cette infrastructure. « Cette plateforme offrira de nombreuses opportunités aux populations de Bouaké, de sa région et, au-delà, à l'ensemble des Ivoiriens », a-t-il déclaré.

L'interconnexion au coeur des échanges

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les conclusions de l'étude ont été présentées par les experts du Bureau national d'études techniques et de développement (BNETD), chargé de sa réalisation. La rencontre a réuni des membres du cabinet ministériel, des représentants de la Direction de la planification, des statistiques, de la prospective et des programmes (DPSPP), ainsi que des délégations d'Enabel et d'Expertise France.

Les échanges ont principalement porté sur les aspects techniques à approfondir avant la prochaine phase du projet. Les participants ont notamment examiné les modalités d'interconnexion de la future plateforme avec l'autoroute et le réseau ferroviaire. L'objectif est de faciliter la circulation des marchandises et d'améliorer les liaisons entre les différents modes de transport.

Les discussions ont également abordé l'articulation de cette infrastructure avec plusieurs projets connexes, dont la Bourse de fret, le Système d'appel camions, la zone industrielle de San Pedro et le projet de train à grande vitesse (TGV).

Ces questions doivent contribuer à assurer la cohérence de la plateforme avec les autres infrastructures de transport et les projets de développement économique envisagés.

Vers l'Avant-Projet Détaillé

Au terme de la séance, le BNETD s'est engagé à transmettre une version révisée du document d'APS au plus tard le 21 novembre 2026. Cette version doit prendre en compte les observations et demandes de clarification formulées lors des échanges.

Sa finalisation ouvrira la voie au lancement de l'Avant-Projet Détaillé, prochaine étape dans la maturation technique du projet.

À travers cette plateforme, Bouaké ambitionne de renforcer son rôle dans la circulation et la distribution des marchandises. La réalisation du projet dépendra désormais de la poursuite des études et des décisions nécessaires à sa concrétisation.