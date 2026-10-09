Afrique: Lancement de l'AfCRA - Le continent se dote d'une agence de notation de crédit

L'Afrique renforce son architecture financière avec le lancement de l'Africa Credit Rating Agency (AfCRA), ou Agence africaine de notation de crédit.

Cette initiative vise à développer une expertise africaine indépendante dans l'évaluation du risque de crédit et à améliorer la compréhension des réalités économiques du continent par les investisseurs.

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a salué ce lancement, intervenu le 8 octobre 2026 à Port-Louis, à Maurice.

Pour Afreximbank, cette nouvelle agence constitue une source supplémentaire d'analyses sur la solvabilité des États, des collectivités et des entreprises africaines.

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Les notations de crédit influencent, en effet, les décisions des investisseurs et les conditions auxquelles les gouvernements et les entreprises accèdent aux financements.

L'enjeu est donc de produire des évaluations rigoureuses, indépendantes et fondées sur des données fiables, tout en tenant compte des particularités économiques et institutionnelles des pays concernés.

Une expertise ancrée dans les réalités africaines

Le premier vice-président exécutif d'Afreximbank, Denys Denya, a insisté sur la nécessité pour l'AfCRA de développer une méthodologie adaptée aux spécificités du continent.

« La méthodologie de notation élaborée par l'AfCRA doit tenir compte du caractère unique de notre environnement et de ses structures institutionnelles », a-t-il déclaré. Selon lui, l'agence doit définir ses propres normes et construire une identité fondée sur les meilleures pratiques africaines.

Le responsable a également souligné l'importance de préserver l'indépendance de l'institution. Il estime que celle-ci doit rester entièrement détenue et contrôlée par des Africains, tout en proposant des analyses équilibrées, capables de faire ressortir aussi bien les atouts économiques du continent que ses faiblesses.

L'objectif n'est donc pas de garantir des notes plus favorables aux emprunteurs africains, mais d'élargir la base d'informations disponibles et d'améliorer l'évaluation des risques.

Élargir l'accès aux marchés de capitaux

La création de l'AfCRA intervient alors que plusieurs États et entreprises africains ne disposent toujours pas de notation de crédit. Les marchés en monnaies locales et les entités infranationales restent également insuffisamment couverts, selon Afreximbank.

Une meilleure couverture pourrait contribuer à réduire les lacunes d'information des investisseurs et à soutenir le développement de marchés financiers nationaux et régionaux.

L'agence est appelée à compléter les dispositifs internationaux et régionaux existants, en favorisant davantage de concurrence, de transparence et de capacités d'analyse.

Afreximbank a salué le rôle de l'Union africaine, du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs et des acteurs ayant contribué à cette initiative. Alors que le continent cherche à mobiliser des ressources pour son industrialisation, ses infrastructures et son commerce, la crédibilité de l'AfCRA dépendra de son indépendance, de la qualité de ses données et de la transparence de ses méthodes.