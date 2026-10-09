Cote d'Ivoire: Soubré - Une présumée fausse commissaire de police arrêtée pour escroquerie

Une femme soupçonnée d'avoir usurpé la qualité de commissaire de police et d'avoir escroqué plusieurs personnes a été interpellée à Soubré. L'annonce a été faite le jeudi 8 octobre par la Police nationale. La mise en cause aurait soutiré un montant total de 2,2 millions de Fcfa à ses victimes.

L'interpellation a été menée par les agents du commissariat de police de Soubré au quartier Dottia, à la suite de plusieurs plaintes enregistrées contre une femme identifiée sous les initiales K.E.R.D.P. Selon les informations communiquées par les forces de l'ordre, les plaignants l'accusent notamment de s'être fait passer pour un commissaire de police et d'avoir obtenu frauduleusement la somme de 2,2 millions de Fcfa.

Les investigations engagées par les enquêteurs ont permis de localiser la suspecte avant de procéder à son arrestation dans le quartier Dottia.

Entendue par les services de police, K.E.R.D.P. aurait reconnu les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés. Elle aurait également admis avoir faussement revendiqué le statut de commissaire de police issue de la 42e promotion, alors qu'elle n'exerce aucune fonction au sein de ce corps.

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L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d'identifier d'éventuelles autres victimes. Les autorités invitent toute personne s'estimant lésée par les agissements de la suspecte à se rapprocher des services de police compétents pour apporter son témoignage et contribuer à l'établissement des faits.