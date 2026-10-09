Cote d'Ivoire: Tourisme intelligent - Le pays mise sur le numérique et l'intelligence artificielle

La Côte d'Ivoire entend faire du numérique et de l'intelligence artificielle des leviers de transformation de son secteur touristique. Cette ambition a été au coeur de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, organisée le jeudi 8 octobre 2026, à Songon M'Bratté, autour du thème : « Le numérique et l'intelligence artificielle pour repenser le tourisme ».

Placée sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé, représenté par le député-maire de Songon, Gbrou Alloboué Osée, cette rencontre a réuni les acteurs du secteur autour des possibilités offertes par les nouvelles technologies.

Siandou Fofana appelle à accélérer la transformation numérique

Pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, l'innovation est désormais indispensable au développement de l'activité touristique. « L'innovation n'est plus une option, c'est le moteur du tourisme de demain », a-t-il souligné, en invitant les acteurs à s'adapter aux nouvelles habitudes des voyageurs.

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« Le voyageur contemporain réserve, compare, partage et évalue ses expériences grâce aux outils numériques. Nous devons placer la Côte d'Ivoire au coeur de cette transformation », a-t-il déclaré.

Le ministre a également insisté sur l'importance des plateformes digitales, de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données. Ces outils, a-t-il expliqué, peuvent améliorer la qualité des services, renforcer la compétitivité de la destination ivoirienne et faciliter l'accès aux offres touristiques.

Il a, par ailleurs, mis en avant les possibilités d'emploi offertes aux jeunes par l'émergence de nouveaux métiers liés au tourisme connecté.

Cette orientation s'inscrit dans la dynamique de développement du secteur. Selon les chiffres présentés par le ministre, la Côte d'Ivoire a enregistré, en 2025, plus de 6,7 millions de visiteurs et plus de 1 100 milliards de FCFA de recettes touristiques. Le secteur représente 8,7 % du produit intérieur brut (PIB) et génère plus de 650 000 emplois.

Songon, entre patrimoine et innovation

Au nom du Premier ministre, le député-maire de Songon, Gbrou Alloboué Osée, a rappelé que le développement touristique repose aussi sur la qualité des infrastructures et des services de proximité. L'entretien des routes, l'éclairage, la propreté et la sécurité demeurent, selon lui, des éléments essentiels de l'accueil des visiteurs.

Le numérique ne saurait donc remplacer l'hospitalité des populations ni la valorisation des richesses locales. Il doit plutôt contribuer à les faire connaître et à améliorer l'expérience des touristes.

Sous l'impulsion de Klo Fagama, directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière, la célébration a également été marquée par une conférence de haut niveau et l'ouverture d'un village du numérique. Startups, solutions d'intelligence artificielle et applications de réalité augmentée y ont illustré les nouvelles possibilités offertes au secteur.

Le projet Akwaba Parc Oriental a notamment servi de vitrine à cette volonté d'associer innovation technologique et développement territorial.

À Songon M'Bratté, le message est clair : la Côte d'Ivoire veut faire du tourisme intelligent un outil de compétitivité, tout en préservant l'authenticité de ses territoires et la place des communautés dans leur développement.