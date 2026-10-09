Congo-Brazzaville: Parlement - Treize affaires inscrites au rôle de la session budgétaire du Sénat

La liste des affaires inscrites à l'ordre du jour de la dixième session ordinaire (budgétaire) du Sénat dont les travaux s'ouvriront le 15 octobre, a été dévoilée le 8 octobre à l'issue de la conférence des présidents. La cérémonie présidée par le président de la chambre haute du Parlement, s'est déroulée en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Parmi les treize affaires à examiner et à adopter pendant les trois mois de la session budgétaire, figurent le projet de loi de finances pour l'exercice 2027 et celui portant loi de règlement du budget de l'État, exercice 2025.

Les sénateurs sont également invités à se prononcer sur les projets de loi portant création de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes en République du Congo ; autorisant la ratification de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, ainsi que le projet de loi autorisant la ratification de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

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Outre ces projets de loi introduits par le gouvernement, le Parlement a inscrit d'autres affaires dont la proposition de loi relative à la production agricole et à la régulation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Congo. Le projet de budget du Sénat, exercice 2027 ; les séances des questions orales avec débat au gouvernement et bien évidemment les séances des questions d'actualité allongent la liste.

La première questeure du Sénat, Andréa Carole Sassou N'Guesso, qui a rendu compte à la presse, du contenu de la dixième conférence des présidents, a rappelé que la chambre haute du Parlement pourrait enregistrer, suivant les urgences, de nouvelles affaires en cours de session.