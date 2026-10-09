Tunisie: Commerce anarchique à Tunis - 535 charrettes et plusieurs camions de marchandises saisis

Une vaste campagne de lutte contre le commerce anarchique a été menée dans plusieurs quartiers et artères du centre de Tunis, aboutissant à la saisie de 535 charrettes métalliques et en bois, ainsi que d'importantes quantités de marchandises et d'équipements installés illégalement sur la voie publique.

L'opération a été organisée en coordination avec la brigade régionale de la police municipale, les agents chargés de l'hygiène et de la santé publique, ainsi que les unités de la sûreté nationale relevant notamment des secteurs de La Médina, Sidi El Béchir et Bab Bhar. Une équipe de la police technique a également participé à cette intervention.

La campagne a concerné plusieurs zones particulièrement fréquentées de la capitale, notamment El Kherba, rue des Teinturiers, Bab Jazira, Souk El Asr, le Marché central de Tunis, rue d'Espagne et rue du 18-Janvier.

Selon le bilan de l'opération, les autorités ont procédé à la saisie de 535 charrettes manuelles en métal et en bois utilisées par des vendeurs installés de manière anarchique.

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Les équipes mobilisées ont également saisi l'équivalent de cinq grands camions de barrières et structures en bois et en métal qui occupaient la voie publique.

Par ailleurs, deux camions de fournitures et matériels de bureau d'origine inconnue ont été saisis, ainsi que l'équivalent de trois camions de vêtements de friperie.

L'ensemble des marchandises, équipements et installations saisis a été transféré vers la fourrière municipale, conformément aux procédures en vigueur.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des campagnes visant à lutter contre l'occupation anarchique de l'espace public et à rétablir la circulation et l'ordre dans les principales rues commerciales du centre de Tunis.