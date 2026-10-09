Tunisie: Nouvelle nomination à la présidence de la République

Le diplomate tunisien Abdelkarim Hermaï a été chargé des fonctions de directeur général d'une direction centrale à la présidence de la République, en vertu du décret n° 230 de 2026, daté du 6 octobre et publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Ministre plénipotentiaire de carrière, Abdelkarim Hermaï a notamment occupé les fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne auprès de la Hongrie, à Budapest, à compter du 10 décembre 2020, conformément au décret présidentiel n° 2020-157 du 21 décembre 2020.

Avant cette nomination diplomatique, il avait été nommé, en janvier 2019, conseiller auprès du président de la République, chargé du suivi des dossiers diplomatiques relatifs aux pays arabes, islamiques et africains, selon le décret présidentiel n° 2019-12 du 21 janvier 2019.

Son parcours comprend également des fonctions d'inspecteur-directeur d'administration centrale à la Direction générale de l'inspection et de l'évaluation du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. Cette nomination avait été prononcée par arrêté ministériel du 13 octobre 2020.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le décret du 6 octobre 2026 ne précise pas l'intitulé de la direction centrale au sein de laquelle Abdelkarim Hermaï exercera ses nouvelles fonctions.