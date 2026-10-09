Tunisie-Italie - Des cours d'italien lancés au profit des diplomates tunisiens

Des cours de langue italienne destinés aux diplomates tunisiens ont été lancés à l'Académie diplomatique internationale de Tunis, dans le cadre d'une coopération entre l'Académie et l'ambassade d'Italie en Tunisie, a annoncé la représentation diplomatique italienne dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des échanges linguistiques entre les deux rives de la Méditerranée et vise à renforcer le dialogue et les liens entre les pays, ainsi qu'entre leurs diplomaties, selon l'ambassade.

Elle s'inscrit également dans le cadre des efforts de promotion de la langue italienne à l'échelle internationale et dans la dynamique de la première Conférence internationale de l'italophonie, présidée à Rome en novembre 2025 par le vice-président du Conseil des ministres et ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.

L'ambassade d'Italie a, par ailleurs, remercié l'Académie diplomatique internationale pour son accueil et souhaité plein succès à l'ensemble des participants.