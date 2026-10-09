Tunisie: Ce pays exigera un bulletin n° 3 pour tout nouveau visa de travail accordé aux Tunisiens

Les Émirats arabes unis imposeront, à compter du 26 octobre 2026, la présentation d'un certificat de bonne conduite (bulletin n° 3) pour toute nouvelle demande de visa de travail déposée par un citoyen tunisien, a annoncé jeudi le Consulat général de Tunisie à Dubaï.

Cette mesure, prévue par la résolution n° 36/1 de 2026 du Conseil des ministres émirati, exige que le document soit délivré par les autorités compétentes et authentifié par l'ambassade des Émirats arabes unis en Tunisie, a précisé le consulat dans un communiqué.

Les ressortissants tunisiens déjà présents aux Émirats arabes unis avec un visa de visite, qui ont obtenu une offre d'emploi et souhaitent régulariser leur situation afin d'obtenir un visa de travail, bénéficieront d'un délai de 45 jours à compter de l'entrée en vigueur de cette décision pour accomplir les procédures nécessaires, selon la même source.