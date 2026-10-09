Tunisie: Alkimia - la perte nette consolidée atteint 54,62 MDT en 2025

Le groupe Alkimia a enregistré en 2025 une perte nette part du groupe de 54 615 035 dinars tunisiens, contre 44 400 419 dinars un an plus tôt, soit une aggravation de 23 %. Ses revenus consolidés ont progressé de 2,1 %, à 172,04 MDT, contre 168,51 MDT en 2024. Ces chiffres figurent dans les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire convoquée le 8 octobre 2026.

Les charges financières nettes ont également augmenté, à 28,70 MDT contre 25,77 MDT. Les charges d'intérêts s'élèvent à 27,79 MDT, contre 25,62 MDT, et les pertes de change à 0,93 MDT, contre 0,14 MDT. Les produits des placements ont atteint 646 901 dinars, contre 218 228 dinars. La perte par action ressort à 13,836 dinars, contre 11,248 dinars, pour un capital de 39 472 530 dinars réparti en 3 947 253 actions de 10 dinars.

Au bilan, les capitaux propres consolidés sont négatifs de 244,68 MDT, contre un déficit de 190,06 MDT à fin 2024. Le total des actifs est passé de 194,37 à 175,46 MDT, et le total des passifs de 384,42 à 420,15 MDT. Les dettes fournisseurs s'élèvent à 209,47 MDT, contre 199,61 MDT. Les emprunts non courants ont diminué de 30,45 à 26,93 MDT, alors que les concours bancaires et autres passifs financiers ont augmenté, de 40,31 à 44,39 MDT.

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La répartition des revenus fait apparaître des évolutions contrastées selon les produits. Les ventes de STPP se sont établies à 66,48 MDT, contre 74,22 MDT, soit une baisse de 10,4 %. Celles de carbonate de sodium (Na2CO3) ont atteint 33,91 MDT, contre 24,14 MDT, en hausse de 40,5 %. Le sulfate de sodium a généré 31,95 MDT, contre 33,37 MDT, et le MAP 32,12 MDT, contre 32,73 MDT. Les revenus d'Alkimia Commerciale, filiale entrée dans le périmètre de consolidation, s'élèvent à 4,37 MDT, contre 2,28 MDT pour 2024, exercice retraité en conséquence.