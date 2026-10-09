Tunisie: Financement agricole - La BTS mobilise 20 MD pour soutenir le secteur des dattes et de la céréaliculture

Le directeur central du financement à la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), Mohamed Ali Nhidi, a indiqué aujourd'hui, vendredi 9 octobre 2026, que la banque a alloué une ligne de financement d'une valeur de 20 millions de dinars pour soutenir le secteur des dattes.

Lors de sa présence dans l'émission « Sabah El Ward » sur les ondes de Jawhara FM, Nhidi a expliqué que le dossier de candidature comprend une demande, une copie de la carte d'identité nationale et un document prouvant la propriété d'une terre agricole, le tout octroyé sans exigences de garanties.

Il a déclaré que des crédits d'un montant de 30 millions de dinars ont également été alloués au profit des petits agriculteurs pour la culture des céréales, signalant que les prêts peuvent atteindre 50 000 dinars pour les céréales. Il a par ailleurs précisé que le plafond du prêt a été fixé à 60 000 dinars pour les propriétaires des entrepôts de réfrigération de dattes et de lots agricoles.

Concernant la durée d'étude des dossiers, le directeur central du financement à la Banque Tunisienne de Solidarité a souligné que ce délai est estimé à 10 jours et que les demandes doivent être déposées auprès des succursales régionales de la banque.