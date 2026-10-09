Tunisie: Épargne nationale - La Poste Tunisienne franchit le cap des 4,7 millions d'épargnants et s'appuie sur l'IA

Le nombre d'épargnants auprès de La Poste Tunisienne a atteint 4 713 000 à la fin du mois de septembre 2026. Pour ce qui est de la contribution de l'institution à l'épargne nationale globale, elle est estimée à environ 25 %. C'est ce que révèlent les données présentées aujourd'hui vendredi 9 octobre à Gammarth, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du poste, correspondante au 9 octobre de chaque année.

En effet, sous l'égide du ministre des Technologies de la Communication, Sofiane Hemissi, la Poste Tunisienne célèbre l'évènement, sous le slogan « La Poste Tunisienne, l'intelligence artificielle au service de l'inclusion et de la durabilité ». L'évènement a été marqué par la présence du secrétaire général de l'Union africaine des postes (UPAP), Sifundo Chief Moyo, et du président-directeur général de La Poste Tunisienne, Yassine Friaa, aux côtés de plusieurs cadres et agents de l'institution ainsi que des représentants de ses partenaires stratégiques.

Le choix de ce slogan s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de La Poste Tunisienne pour la période 2026-2030, lequel repose sur le renforcement de l'inclusion financière, sociale et économique, le soutien à la transition numérique, le déploiement de l'intelligence artificielle dans les domaines financier et postal, le développement du commerce électronique, ainsi que l'adoption du projet « Poste Verte » pour la réduction de la consommation d'énergie et le soutien au développement durable, outre le développement des capacités des ressources humaines.