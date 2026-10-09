Tunisie: Phosphate - STUDI International investira 1,4 million de dollars australiens dans PhosCo

Le groupe tunisien d'ingénierie STUDI International prévoit d'investir 1,4 million de dollars australiens dans la société minière australienne PhosCo, dans le cadre d'un partenariat stratégique destiné à accompagner le développement du projet de phosphate de Gasaat, situé dans le gouvernorat de Kasserine.

Annoncé le 7 octobre par PhosCo dans un communiqué adressé à l'Australian Securities Exchange (ASX), ce rapprochement repose sur la signature d'un protocole d'accord visant à faire de STUDI son partenaire privilégié en matière d'ingénierie et de conseil pour le projet. L'investissement annoncé demeure toutefois soumis à la finalisation de la documentation juridique, tandis que le protocole d'accord est non contraignant.

Selon les termes de l'annonce, STUDI doit notamment contribuer aux études de préfaisabilité et de faisabilité bancable de Gasaat. La collaboration pourrait ensuite s'étendre à l'ingénierie détaillée, aux approvisionnements, à l'accompagnement de la construction et à la mise en service des installations.

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L'investissement envisagé prévoit la souscription de plus de 9,5 millions d'actions PhosCo au prix de 0,15 dollar australien par action, ainsi que l'attribution d'une option supplémentaire pour chaque action souscrite. Les fonds doivent servir à financer la poursuite des travaux d'exploration et des études sur le site de Gasaat, les procédures d'autorisation et les besoins généraux de trésorerie de PhosCo.

Dans une déclaration publiée dans le communiqué, le directeur général de PhosCo, Taz Aldaoud, a souligné l'expérience de STUDI dans le développement de projets à travers l'Afrique ainsi que sa connaissance du contexte tunisien. Il estime que ce partenariat pourrait accompagner les différentes phases du projet, au-delà des premières études, avec l'ambition de développer un pôle phosphatier d'envergure régionale.

Créé en 1970 et basé à Tunis, STUDI International est un groupe d'ingénierie intervenant notamment dans les infrastructures, les transports, l'énergie, l'eau et la gestion de projets. PhosCo indique que le groupe compte environ 700 employés et a réalisé des projets dans plus de 40 pays africains.

Le projet de Gasaat est détenu à 100 % par PhosCo. Situé dans la région de Kasserine, il couvre un permis d'exploration de 112 km². Selon les données publiées par la société australienne, les ressources minérales du projet, conformes au référentiel JORC, sont estimées à 166,6 millions de tonnes, avec une teneur moyenne de 20,6 % en pentoxyde de phosphore (P₂O₅).

PhosCo indique par ailleurs qu'une étude actualisée de cadrage du projet (Scoping Study) devait être publiée plus tard en octobre 2026. Cette étape doit contribuer à préciser les perspectives de développement du gisement.