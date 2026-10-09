Tunisie: Automobile - Le groupe espagnol ARSAM prévoit d'étendre ses investissements dans le pays

9 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

Le groupe espagnol Suministros ARSAM S.A., spécialisé dans la distribution de fournitures industrielles et les solutions d'ingénierie, prévoit d'étendre prochainement ses investissements en Tunisie afin de répondre au développement croissant de ses activités locales, a annoncé l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA-Tunisia).

Cette annonce a été faite par le directeur général de Suministros ARSAM S.A., Jaime Samon, lors d'une rencontre tenue le 8 octobre au siège de FIPA-Tunisia avec le directeur général de l'agence, Jalel Tebib, également président par intérim de l'Instance tunisienne de l'investissement (TIA).

La réunion, à laquelle ont également pris part le directeur général d'ARSAM Tunisie, Marouen Hammada, et l'avocat d'affaires Mohamed Chorfi, a porté notamment sur les activités de la filiale tunisienne dans le secteur des composants automobiles et sur ses projets d'extension.

À cette occasion, Jalel Tebib a souligné l'importance du secteur des composants automobiles dans le tissu industriel tunisien, mettant en avant le potentiel du pays pour attirer les investissements étrangers. Il a également présenté les incitations prévues par la législation tunisienne sur l'investissement dont l'entreprise pourrait bénéficier dans le cadre de ses activités.

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Les deux parties sont convenues de poursuivre leur collaboration afin de concrétiser cette extension dans les meilleurs délais, selon le communiqué de FIPA-Tunisia publié le 8 octobre.

Implantée à Sousse, ARSAM Tunisie est spécialisée dans l'introduction de solutions de Lean Manufacturing (production au plus juste) et de structures tubulaires modulaires destinées notamment aux grandes entreprises locales du câblage automobile.

Forte de plus de 70 ans d'expérience, la société espagnole Suministros ARSAM S.A. intervient dans la distribution de fournitures industrielles, le conseil technique et l'ingénierie liés à la maintenance, à la réparation et aux opérations industrielles. Elle accompagne plus de 4 000 entreprises en Europe et au Maghreb et dispose également d'une présence au Portugal et au Maroc.

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