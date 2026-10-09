Afrique: La Poste tunisienne signe un accord avec l'Union africaine des postes et dévoile sa stratégie 2026-2030

En guise de célébration de la Journée mondiale du poste, la Poste Tunisienne et l'Union africaine des postes (UPAP) ont signé aujourd'hui, vendredi 9 octobre 2026 un accord de partenariat-cadre. Pour l'occasion, le président-directeur général de La Poste Tunisienne, Yassine Friâa, a déclaré que cet accord-cadre sera suivi par d'autres conventions visant à échanger les expertises et les expériences entre les deux parties, ainsi qu'à développer les services postaux, financiers et numériques.

Friâa a rappelé pour l'occasion, la stratégie de travail de La Poste Tunisienne pour la période 2026-2030, et qui s'articule autour de 5 axes principaux. Il s'agit premièrement de la poursuite de l'inclusion financière, ainsi que le développement et la modernisation du réseau postal. Le deuxième axe est la transition numérique et l'intégration progressive des technologies de l'intelligence artificielle.

Le troisième axe est le soutien à la plateforme d'achat à distance (e-commerce). Le quatrième axe est la transition énergétique à travers le projet « Poste Verte », visant la réduction des coûts de consommation d'énergie et de l'empreinte carbone. Et le dernier axe est le renforcement du capital humain par le biais de la formation continue et du développement des compétences postales.

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Le responsable a également évoqué deux projets d'exploitation structurels sur lesquels mise La Poste. Il s'agit en l'occurrence de la mise en oeuvre du nouveau système d'information intégré de la Poste Tunisienne (ERP) au niveau des structures centrales et régionales. Le second projet est quant à lui dédié à l'implantation d'une plateforme logistique réservée à la région africaine pour l'échange de dépêches postales liées aux domaines du commerce électronique, baptisée « Ecom@Africa ».