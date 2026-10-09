Tunisie: Une voiture électrique 100 % tunisienne - Un rêve encore à concrétiser

La Tunisie pourrait porter ses exportations de composants automobiles à 10 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années, a indiqué jeudi 8 octobre 2026, Fatma Kalsi, directrice générale de l'Association tunisienne de l'industrie des composants automobiles.

Intervenant sur Express Fm, elle a souligné que le secteur tunisien des composants automobiles poursuit son développement et dispose d'atouts pour renforcer son positionnement sur les marchés internationaux, notamment grâce à un taux d'intégration locale élevé et aux compétences disponibles dans le pays.

Selon ses déclarations, le secteur compte plus de 300 entreprises et génère chaque année des achats d'une valeur d'environ 4 milliards d'euros. La Tunisie est ainsi devenue un acteur important à l'échelle régionale dans cette industrie, qui continue d'attirer des investissements.

La transition électrique, une nouvelle opportunité

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La transition vers les véhicules électriques représente une nouvelle source d'opportunités pour les entreprises tunisiennes, a estimé Fatma Kalsi, évoquant la progression de la demande en composants spécifiques et l'intégration de nouvelles technologies dans l'industrie automobile.

Elle a toutefois souligné que cette transformation nécessite une adaptation des entreprises, notamment à travers le développement des compétences et la formation des salariés. Le passage des véhicules thermiques aux véhicules électriques impose, selon elle, de faire évoluer les qualifications et les savoir-faire afin de répondre aux nouvelles exigences du secteur.

La responsable a également mis en avant les compétences tunisiennes comme l'un des principaux atouts de cette industrie, estimant que la préservation de la compétitivité du pays passe par la poursuite des investissements dans la formation et le développement des ressources humaines.

Des débouchés en Europe, en Asie et en Afrique

S'agissant des marchés extérieurs, Fatma Kalsia souligné que la Tunisie dispose de possibilités pour renforcer sa position entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique.

L'Europe demeure un marché historique pour les industriels tunisiens des composants automobiles, tandis que l'Asie constitue un nouveau débouché potentiel. Le continent africain offre également des perspectives de développement pour les entreprises du secteur.

La directrice générale de l'Association tunisienne de l'industrie des composants automobiles a enfin qualifié ce secteur de prometteur, appelant à poursuivre les efforts en faveur de son développement et à accompagner les mutations technologiques qui transforment l'industrie automobile mondiale.

Le secteur tunisien des composants automobiles cherche ainsi à consolider sa présence sur les marchés internationaux, dans un contexte marqué par la transition vers la mobilité électrique et les efforts visant à stimuler l'investissement.